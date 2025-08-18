सानिया चंडोक के साथ सारा तेंदुलकर की गजब केमिस्ट्री, वायरल हो गया अर्जुन का ये रिक्शन, Video

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Sara Tendulkar: भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर इन दिनों काफी चर्चा में हैं. उनकी चर्चा क्रिकेट नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ के कारण ज्यादा हो रही है. हाल ही में खबर आई है कि उन्होंने सानिया चंडोक से सगाई कर ली है. सानिया और अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर के बीच भी गहरा रिश्ता है और दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता है. जहां अर्जुन सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, वहीं सारा एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं.

सारा और सानिया में गहरी दोस्ती

सारा के कई वीडियो में सानिया उनके साथ नजर आती हैं. जब से अर्जुन के साथ सगाई की खबर सामने आई है, फैंस सानिया के वीडियो को लगातार ढूंढ रहे हैं. उन वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं. अक्टूबर 2024 का एक वीडियो हाल ही में फिर से सामने आया, जिसमें सारा अपने 27वें जन्मदिन से पहले दोस्तों और परिवार से सलाह लेती नजर आ रही हैं.

वायरल हो रहा ये वीडियो

इस वीडियो में सानिया ने उन्हें कम तनाव लेने और जीवन का भरपूर आनंद लेने की सलाह दी. सारा की मां अंजलि तेंदुलकर ने कहा कि कभी-कभी उदास या भ्रमित होना ठीक है, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है. वहीं सचिन ने अपनी बेटी को जैसा है, वैसा ही रहने की सलाह दी- सरल, विनम्र और सम्मानजनक. सारा के ज्यादातर फॉलोअर्स को उनके भाई अर्जुन की सलाह सबसे ज्यादा पसंद आई. अर्जुन ने कहा, ''कुछ नहीं, बस 27 साल के व्यक्ति की तरह व्यवहार करो.''

कौन हैं सानिया चंडोक?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सानिया प्रसिद्ध मुंबई के व्यवसायी रवि घई की पोती हैं. घई परिवार का हॉस्पिटैलिटी और खाद्य उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है. वे इंटरकांटिनेंटल होटल और लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी के मालिक हैं. सरकारी रिकॉर्ड (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) के अनुसार, सानिया मुंबई स्थित मिस्टर पावस पेट स्पा एंड स्टोरेज एलएलपी में एक नामित भागीदार और निदेशक भी हैं.