सारा तेंदुलकर के साथ ये लड़का कौन? जानें इस वायरल फोटो के पीछे की सच्चाई

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत के दिग्गज खिलाड़ी की बेटी सारा तेंदुलकर ने हाल ही में बिजनेस की शुरुआत की. वो आए दिन ट्रैवल करती रहती हैं और इस वजह से भी चर्चा में रहती हैं. इसी बीच एक सोशल मीडिया यूजर ने उनके साथ फोटो अपलोड की है. जो कि जमकर वायरल हो रही है. लोग इस तस्वीर को देखकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. सारा तेंदुलकर और इस लड़के की साथ में फोटो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक अच्छे दोस्त हैं. यही नहीं इस लड़के ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर के साथ भी फोटोज शेयर की है और आईपीएल के मैचे में भी सारा के साथ मैदान पर फोटोज देखने को मिलती रही हैं.

कौन है सारा के साथ दिखने वाला ये लड़का

सारा तेंदुलकर के साथ पिक्चरों में दिख रहे लड़के का नाम सिद्धार्थ केरकर है. सिद्धार्थ एक कलाकार हैं. इनके 90 हजार से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं और ये गोवा ही रहते हैं. सिद्धार्थ की प्रोफाइल में कई तस्वीरें सारा तेंदुलकर और उनके परिवार के साथ हैं. एक फोटो में दोनों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिख रहे हैं. तो कुछ तस्वीरों में सारा का परिवार गोवा में सिद्धार्थ के साथ एक रेस्त्रां में नजर आ रहा है. उस तस्वीर को देखकर ऐसा भी लग रहा है सिद्धार्थ उस रेस्त्रां के मालिक हैं.

क्या सारा के साथ रिलेशनशिप में हैं सिद्धार्थ?

शोसल मीडिया पर ये खबरें जमकर चल रही हैं कि सारा तेंदुलकर और सिद्धार्थ केरकर दोनों ही रिलेशनशिप में हैं और दोनों गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड हैं. हालांकि, इस बात का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है. इसके पहले भी सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल की एकसाथ होने की कई खबरें सामने आई थी. ऐसे में ये कहना सही नहीं है की दोनों रिलेशनशिप में हैं.

गिल को लेकर खूब चर्चा में रही थी सारा

कुछ समय पहले सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल की साथ में होने पर शोसल मीडिया पर जमकर खबरें चल रही थी, जिसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे. हालांकि, दोनों ने कभी भी उस चीज की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी, लेकिन क्रिकेट समर्थक दोनों को लेकर खूब चर्चा करते थे. पर आजतक कुछ साफ नहीं हो पाया.