आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले पाकिस्तानी कप्तान ने लिया संन्यास, भारत को क्रिकेट मैदान पर दिया था गहरा जख्म

पाकिस्तान इन दिनों बांग्लादेश से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. दोनों देशों के बीच खेली जा रही एकदिवसीय सीरीज 1-1 की बराबरी पर है.आज श्रृंखला का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. इसी बीच अचानक पूर्व पाकिस्तान चैंपियन कप्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ने का फैसला लिया है. पाकिस्तान की टीम के लिए लंबे समय तक खेलने वाले सरफराज अहमद ने फैसला उनके देश और बांग्लादेश के बीच चल रही वनडे सीरीज के बीच में लिया है. उन्होंने तकरीबन दो दशक तक अपने देश को बतौर बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज सेवाएं दी हैं. इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में तीनो फॉर्मेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सरफराज अहमद टीम के मुख्य खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. गौरतलब है कि पाकिस्तान की टीम ने साल 2017 में सरफराज अहमद की अगुवाई में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हराकर इतिहास रचा था.

2017 में जीता था चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब

सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रचा. इंग्लैंड के ओवल मैदान पर खेले गए अंतिम मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराया. इस जीत के साथ वे पाकिस्तान के पहले कप्तान बने जिन्होंने यह खिताब जीता. सरफराज वह इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने जूनियर और वरिष्ठ दोनों स्तरों पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम की. उन्होंने 2006 में अंडर-19 विश्व कप भी जीताया था, जहां फाइनल में भारत को 38 रन से हराकर पाकिस्तान को चैंपियन बनाया था.

कप्तानी में नए खिलाड़ियों को मौका

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सरफराज के नेतृत्व में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कई युवा खिलाड़ियों का मौका मिला, जिनमें बाबर आज़म, शाहीन शाह अफ़रीदी, हसन अली, इमाम उल हक, फखर ज़मान, शादाब खान और फहीम अशरफ जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. ये सभी बाद में टीम के महत्वपूर्ण सदस्य बने. सरफराज के नाम टेस्ट क्रिकेट में एक मैच में दस कैच लेने का पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी दर्ज है. यह रिकॉर्ड उन्होंने 2019 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था. इसके अलावा, वे पाकिस्तान के एकमात्र विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं जिन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर एकदिवसीय मैच में शतक लगाया. यह कारनामा उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ किया था.

बतौर कप्तान उपलब्धियां

पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर और बल्लेबाज सरफराज अहमद ने तीनों प्रकार के अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल सौ मैचों में टीम की कप्तानी की. उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टी-20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचा. इसके अलावा, टी-20 प्रारूप में उन्होंने लगातार ग्यारह श्रृंखलाएं जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और छह बार विरोधी टीमों को सफाया किया

ऐसा रहा है इंटरनेशनल करियर

सरफराज ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 2007 में एकदिवसीय प्रारूप में खेला था, जबकि उनका अंतिम मैच 2023 में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट था. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20 मुकाबले खेले. इन मैचों में उनके बल्ले से कुल 6164 रन आए, जिसमें 6 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. विकेटकीपिंग के मामले में भी उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा. स्टंप के पीछे उन्होंने 315 कैच पकड़े, जबकि 56 बल्लेबाजों को स्टंप आउट कर पवेलियन भेजा.

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