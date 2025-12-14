वैभव सूर्यवंशी को आउट कर उछल रहे थे पाकिस्तान के नए कोच सरफराज, टीम इंडिया ने दिखा दी औकात!

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी को आउट कर उछल रहे थे पाकिस्तान के नए कोच सरफराज, टीम इंडिया ने दिखा दी औकात!

India U19 vs Pakistan U19: जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए तो मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे जश्न मनाते दिखे, जैसे उन्होंने मैच ही जीत लिया हो. वहीं, पाकिस्तान अंडर-19 टीम के नए कोच बने सरफराज अहमद की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा और वो ड्रेसिंग रूम में ही उछलते दिखे. भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों के होश ठिकाने लगा दिए. ऐसा लगा मानो पाक अंडर-19 टीम के लिए 240 रनों का लक्ष्य पहाड़ जैसा हो गया. एक के बाद एक बल्लेबाज मुंह लटका कर पवेलियन लौट गए. वैभव सूर्यवंशी को आउट कर ड्रेसिंग रूम से तेवर दिखा रहे कोच सरफराज अहमद भी उदास चेहरे के साथ सदमे में चले गए.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 14, 2025, 11:19 PM IST
भारत अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान को एशिया कप में रौंदा
India U19 vs Pakistan U19: इस साल क्रिकेट के मैदान पर भारत के आगे पाकिस्तान की टीम बुरी तरह फिसड्डी साबित हुई है. एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव की टीम ने पाक को धोया था. अब भारत की 'युवा ब्रिगेड' भी पड़ोसी मुल्क पर भारी पड़ी है. रविवार, 14 दिसंबर को दुबई में ACC मेंस अंडर-19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से हरा दिया. इस मुकाबले में 14 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चला और वो सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. 

जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए तो मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे जश्न मनाते दिखे, जैसे उन्होंने मैच ही जीत लिया हो. वहीं, पाकिस्तान अंडर-19 टीम के नए कोच बने सरफराज अहमद की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा और वो ड्रेसिंग रूम में ही उछलते दिखे. 

टीम इंडिया ने निकाल दी पाकिस्तान की हेकड़ी

दुबई में खेले गए 50-ओवर मैच में पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे सहित 4 खिलाड़ी 113 रन पर पवेलियन लौट गए. इस समय मैच में पाकिस्तान आगे था और यही वजह है कि टीम के खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाजों को आंख दिखा रहे थे. पाक गेंदबाजों और फील्डर्स ने लगातार मैदान पर बदतमीजी भी की. जब टीम इंडिया 240 रनों पर ऑलआउट हो गई तो पाक कप्तान और खिलाड़ी काफी खुश दिखे. उन्हें लगा कि वो इस लक्ष्य का पीछा आसानी से कर लेंगे. 

150 रन पर कर दिया सरेंडर 

भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों के होश ठिकाने लगा दिए. ऐसा लगा मानो पाक अंडर-19 टीम के लिए 240 रनों का लक्ष्य पहाड़ जैसा हो गया. एक के बाद एक बल्लेबाज मुंह लटका कर पवेलियन लौट गए. वैभव सूर्यवंशी को आउट कर ड्रेसिंग रूम से तेवर दिखा रहे कोच सरफराज अहमद भी उदास चेहरे के साथ सदमे में चले गए. पाकिस्तान की टीम 150 रनों पर ऑलआउट हो गई. भारत अंडर-19 की तरफ से बल्ले से 46 रनों की शानदार पारी खेलने वाले ऑलराउंडर कनिष्क चौहान गेंदबाजी में भी छाए और 3 विकेट चटकाए.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

IND vs Pak

Trending news

