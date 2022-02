सरफराज अहमद अपने देश के ही इस खिलाड़ी पर हुए आगबबूला, कहा-देश बेचने वाला फिक्सर

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज सरफराज अहमद अपने ही देश के एक खिलाड़ी पर भड़क गए है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इस प्लेयर को जोरदार फटकार लगाई है और देश को बेचने वाला तक करार दिया है. आइए बताते हैं आपको सारे मामले के बारे, क्योंकि सरफराज अहमद अपने ही देश के एक खिलाड़ी पर गुस्सा हो गए.

इस समय सारी दुनिया पर क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है. पाकिस्तान में पीएसएल लीग खेली जा रही है. इस लीग में सरफराज अहमद पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं. और वो क्वेटा ग्लेडियेटर्स के कप्तान हैं. पीएसएल के मैच के दौरान सरफराज काफी गुस्से में दिखे थे. यही नहीं एक वीडियो में सामने आया था जब गेंदबाज नसीम शाह ने अपने मन की फील्डिंग को सजाने के लिए उनसे हाथ जोड़कर अपील करते दिखे थे. इस वीडियो को लेकर पाकिस्तान के सलमान बट्ट (Salman Butt) ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात की और सरफराज को काफी कुछ कहा था. इससे मामला तूल पकड़ गया और अब सरफराज अहमद ने ट्विटर पर सलमान बट्ट की क्लास लगाई है.

सरफराज अहमद ने अपने ट्विटर अकाउंट से सलमान बट्ट की क्लास लगा दी है. उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तान को ड्यूटी के दौरान बेचने वाला फिक्सर जब नीयत पर भाषण देगा फिर तो अल्लाह ही हाफिज है,' हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में सरफराज ने किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन उनका इशारा समझा जा सकता है.

Pakistan ko on duty beachne wala fixer jub niyat pe bhashan dega phir to Allah he Hafiz hai .#justsying

— Sarfaraz Ahmed (@Sarfaraz) February 2, 2022