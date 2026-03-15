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Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान को 2 ICC ट्रॉफी जिताने वाला कप्तान, टी20 रैंकिंग में भी बनाया था नंबर-1, एक ही टेस्ट मैच में लपके थे 10 कैच

पाकिस्तान को 2 ICC ट्रॉफी जिताने वाला कप्तान, टी20 रैंकिंग में भी बनाया था नंबर-1, एक ही टेस्ट मैच में लपके थे 10 कैच

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. सरफराज अहमद ने नवंबर 2007 में इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. नवंबर 2021 में वह आखिरी बार पाकिस्तान की ओर से मैदान पर उतरे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 15, 2026, 05:52 PM IST
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Photo Credit (ANI)
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पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. सरफराज अहमद ने नवंबर 2007 में इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. नवंबर 2021 में वह आखिरी बार पाकिस्तान की ओर से मैदान पर उतरे. 37 वर्षीय सरफराज अहमद ने पाकिस्तान के लिए 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20 मैच खेले. इन तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 6,164 रन बनाए, जिसमें छह शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. विकेट के पीछे उन्होंने 315 कैच लपके और 56 स्टंपिंग कीं.

पाकिस्तान को 2 ICC ट्रॉफी जिताने वाला कप्तान

सरफराज अहमद ने पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीत दिलाई थी. वह जूनियर और सीनियर दोनों स्तरों पर आईसीसी खिताब जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं. संन्यास की घोषणा करते हुए सरफराज ने कहा, 'पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है. 2006 में अंडर-19 टीम को वर्ल्ड कप खिताब दिलाने से लेकर 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उठाने तक, पाकिस्तान की जर्सी में बिताया गया हर पल मेरे लिए बेहद खास रहा है. मैं अपने साथियों, कोच, परिवार और फैंस का आभारी हूं, जिन्होंने पूरे करियर के दौरान मुझे अपना अटूट समर्थन दिया.'

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पाकिस्तान को टी20 रैंकिंग में भी बनाया था नंबर-1

सरफराज ने सभी फॉर्मेट में कुल मिलाकर 100 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की. उन्होंने बतौर कप्तान 37 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. इसके अलावा, उन्होंने 50 वनडे मुकाबलों में पाकिस्तान की कमान संभाली. टेस्ट फॉर्मेट की बात करें, तो सरफराज ने 13 मुकाबलों में टीम को लीड किया है. सरफराज के नेतृत्व में टीम टी20 रैंकिंग में टॉप स्थान पर पहुंची. पाकिस्तान ने लगातार 11 टी20 सीरीज जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया. इस दौरान वेस्टइंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के खिलाफ छह 'क्लीन स्वीप' शामिल हैं. कप्तान के तौर पर उनका सबसे गौरवपूर्ण पल लंदन के 'द ओवल' मैदान पर आया, जब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराया था.

एक ही टेस्ट मैच में लपके थे 10 कैच

इससे पहले, 2006 में श्रीलंका में आयोजित आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी सरफराज ने टीम की कप्तानी करते हुए टीम को खिताब दिलाया था. चैंपियंस ट्रॉफी में मिली उस जीत के सम्मान में, सरफराज को 2018 में 'प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस' पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके साथ ही, वह यह सम्मान पाने वाले पाकिस्तान के सबसे युवा कप्तान बने थे. अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स में, सरफराज के नाम एक ही टेस्ट मैच में 10 कैच लेने का पाकिस्तानी रिकॉर्ड है, जो उन्होंने 2019 में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था.

लॉर्ड्स में लगाया था वनडे शतक

सरफराज एकमात्र ऐसे पाकिस्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज भी हैं, जिन्होंने लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाया है. उनकी कप्तानी का दौर पाकिस्तानी क्रिकेट की अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन नर्सरी साबित हुआ. बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, इमाम-उल-हक, फहीम अशरफ, फखर जमान और शादाब खान जैसे खिलाड़ी उन्हीं में से हैं जिन्हें सरफराज ने उनके इंटरनेशनल करियर की शुरुआत में ही पूरा समर्थन दिया था.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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