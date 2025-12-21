U19 Asia Cup Final: अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा फिसड्डी पाकिस्तान, फाइनल से पहले भारत को दी गीदड़भभकी

Advertisement
Dec 21, 2025, 08:20 AM IST
भारत और पाकिस्तान के बीच आज एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला जाना है. यह मुकाबला दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर आयोजित होगा, जहां टीम इंडिया ने सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा था. यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह साढ़े 10 बजे से शुरू होगा. 8 बार के अंडर 19 एशिया कप चैंपियन भारत इस तरह के 'हाई वोल्टेज मैच' खेलने का आदी है. आज पाकिस्तान को हराकर उसके पास 9वीं अंडर 19 एशिया कप ट्रॉफी जीतने का मौका है.

हरकतों से बाज नहीं आ रहा फिसड्डी पाकिस्तान

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद पाकिस्तानी अंडर 19 टीम के मेंटॉर हैं. वह चाहते हैं कि पाकिस्तान इस मुकाबले में चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का दोहराव करे. सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने 18 जुलाई 2017 को लंदन में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 4 विकेट खोकर 338 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम महज 158 रन पर सिमट गई थी. पाकिस्तान ने 180 रन से यह मुकाबला अपने नाम किया था.

भारत अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी की दौड़ में सबसे आगे

अंडर 19 एशिया कप 2025 के ग्रुप मुकाबले में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ 90 रन से जीत दर्ज कर चुकी है. अब पाकिस्तान टीम पिछली हार से सबक लेना चाहेगी. भारत अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी की दौड़ में सबसे आगे है. टीम इंडिया ने अब तक आठ बार यह खिताब अपने नाम किया है, जबकि पाकिस्तान साल 2012 में भारत के साथ संयुक्त विजेता रहा. सरफराज मानते हैं कि अगर पाकिस्तानी जूनियर्स पहले मैच की हार को भूल जाएं तो बहुत अच्छा होगा.

फाइनल से पहले पाकिस्तान ने भारत को दी गीदड़भभकी

सरफराज ने टेलीकॉमएशिया स कहा, 'अगर यह चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जैसा रहता है, तो बहुत अच्छा होगा. मैंने खिलाड़ियों को 2017 के उस इवेंट के बारे में बताया है, इसलिए यह खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वे इस मौके को यादगार बनाएं.' सरफराज मानते हैं कि पाकिस्तान ग्रुप मैच में भारत के विरुद्ध खराब बल्लेबाजी की वजह से हारा. उन्होंने कहा, 'हमने भारतीय टीम को 240 रन पर समेट दिया था, जो चेज करने के लिए एक अच्छा स्कोर था, लेकिन फिर बहुत धीमी बैटिंग की. अब मैंने खिलाड़ियों से कहा है कि वे आक्रामक बल्लेबाजी करें और किसी भी चीज से न डरें.'

पाकिस्तान ने ग्रुप 'ए' में जीते थे दो मैच

अंडर 19 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ने ग्रुप 'ए' में अपने तीन में से दो मैच जीते और शुक्रवार को सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई. वहीं, टीम इंडिया ने ग्रुप ए के सभी 3 मुकाबले जीतने के बाद सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया है.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

U19 Asia Cup 2025 Final

