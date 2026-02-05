Advertisement
trendingNow13098721
Hindi Newsक्रिकेटमुंबई टीम की बढ़ी टेंशन...अचानक अस्पताल में क्यों एडमिट हुए Sarfaraz Khan? सामने आई ये वजह

मुंबई टीम की बढ़ी टेंशन...अचानक अस्पताल में क्यों एडमिट हुए Sarfaraz Khan? सामने आई ये वजह

Sarfaraz Khan Admitted To Hospital: रणजी ट्रॉफी 2026 के दूसरे चरण में मुंबई की टीम को बड़ा झटका लगा है. क्वार्टर फाइनल मैच से ठीक पहले इन फॉर्म बैटर सरफराज खान अस्पताल में एडमिट हुए हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 05, 2026, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sarfaraz Khan
Sarfaraz Khan

Sarfaraz Khan Admitted To Hospital: इन दिनों सबकी नजर टी20 विश्व कप 2026 पर टिकी है, जिसका आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. टीम इंडिया इस इवेंट के लिए तैयार है. एक तरफ जहां वर्ल्ड कप रोमांच शुरू होने वाला है तो वहीं घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे चरण की धूम है. इस धूम के बीच मुंबई की टीम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि 6 फरवरी को कर्नाटक के खिलाफ शुरू होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले से ठीक पहले पहले स्टार बल्लेबाज सरफराज खान अस्पताल में एडमिट हुए हैं.

सरफराज खान इसलिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं, क्योंकि उन्हें वायरल फीवर है. ये दावा क्रिकट्रैकर की रिपोर्ट में किया गया है. उनकी सेहत कितनी गंभीर है और कब तक ठीक होंगे? इसे लेकर अब तक ज्यादा अपडेट नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर है कि अस्पताल में एडमिट होने से उनकेक्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेलने पर सस्पेंस खड़ा हो गया है. 

मुंबई की टेंशन क्यों बढ़ी?

सरफराज का अस्तपाल में एडमिट होना मुंबई के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि वो बढ़िया फॉर्म में थे. रणजी ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने रनों की बारिश की थी. इस सीजन वो 7 मैचों की 9 पारियों में 53.62 की औसत से 429 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 1 फिफ्टी शामिल है. सरफराज के बैट से 44 चौके और 11 सिक्स भी निकले हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सरफराज का फर्स्ट क्लास करियर कैसा है?

दाएं हाथ के सरफराज खान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर के आंकड़े जबरदस्त हैं. वो अब तक 62 मैचों की 92 पारियों में 5114 रन बना चुके हैं, जिनमें 17 शतक और 16 फिफ्टी शामिल हैं.

रणजी ट्रॉफी 2025-26 क्वार्टर फाइनल के लिए मुंबई की टीम इस प्रकार है

शार्दुल ठाकुर (कप्तान),यशस्वी जायसवाल, मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर, सिद्धेश लाड, सरफराज खान, आकाश आनंद, हार्दिक तामोरे, साईराज पाटील, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, ओमकार तामेले, दिव्यांश सक्सेना और सूर्यांश शेड्गे.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन...T20 World Cup 2026 से पहले चोटिल हुआ ये तूफानी बॉलर! लंगड़ाते हुए छोड़ा मैदान

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Sarfaraz Khan

Trending news

एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Odisha news
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि....', राज्यसभा में छिड़ी लोकसभा के हंगामे की चर्चा, नड्डा ने विपक्ष को घेरा
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि....', राज्यसभा में छिड़ी लोकसभा के हंगामे की चर्चा, नड्डा ने विपक्ष को घेरा
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन