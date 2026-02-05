मुंबई टीम की बढ़ी टेंशन...अचानक अस्पताल में क्यों एडमिट हुए Sarfaraz Khan? सामने आई ये वजह

Sarfaraz Khan Admitted To Hospital: इन दिनों सबकी नजर टी20 विश्व कप 2026 पर टिकी है, जिसका आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. टीम इंडिया इस इवेंट के लिए तैयार है. एक तरफ जहां वर्ल्ड कप रोमांच शुरू होने वाला है तो वहीं घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे चरण की धूम है. इस धूम के बीच मुंबई की टीम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि 6 फरवरी को कर्नाटक के खिलाफ शुरू होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले से ठीक पहले पहले स्टार बल्लेबाज सरफराज खान अस्पताल में एडमिट हुए हैं.

सरफराज खान इसलिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं, क्योंकि उन्हें वायरल फीवर है. ये दावा क्रिकट्रैकर की रिपोर्ट में किया गया है. उनकी सेहत कितनी गंभीर है और कब तक ठीक होंगे? इसे लेकर अब तक ज्यादा अपडेट नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर है कि अस्पताल में एडमिट होने से उनकेक्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेलने पर सस्पेंस खड़ा हो गया है.

मुंबई की टेंशन क्यों बढ़ी?

सरफराज का अस्तपाल में एडमिट होना मुंबई के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि वो बढ़िया फॉर्म में थे. रणजी ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने रनों की बारिश की थी. इस सीजन वो 7 मैचों की 9 पारियों में 53.62 की औसत से 429 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 1 फिफ्टी शामिल है. सरफराज के बैट से 44 चौके और 11 सिक्स भी निकले हैं.

सरफराज का फर्स्ट क्लास करियर कैसा है?

दाएं हाथ के सरफराज खान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर के आंकड़े जबरदस्त हैं. वो अब तक 62 मैचों की 92 पारियों में 5114 रन बना चुके हैं, जिनमें 17 शतक और 16 फिफ्टी शामिल हैं.

रणजी ट्रॉफी 2025-26 क्वार्टर फाइनल के लिए मुंबई की टीम इस प्रकार है

शार्दुल ठाकुर (कप्तान),यशस्वी जायसवाल, मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर, सिद्धेश लाड, सरफराज खान, आकाश आनंद, हार्दिक तामोरे, साईराज पाटील, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, ओमकार तामेले, दिव्यांश सक्सेना और सूर्यांश शेड्गे.

