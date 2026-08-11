सरफराज और जुरेल ने साथ में किया था टेस्ट डेब्यू, किसके आंकड़े बेहतर, प्लेइंग XI में किसे मिलनी चाहिए जगह?

28 साल के सरफराज खान के लिए साल 2024 यादगार रहा. इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था. वो दूसरे टेस्ट में फेल हुए, लेकिन तीसरे मैच की पहली पारी में 56 रन बनाए. उसके बाद अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वो इकलौते ऐसे भारतीय बल्लेबाज थे, जिन्होंने प्रभावित किया था. सरफराज ने बेंगलुरु में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा था. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मौका देने के बाद सरफराज को पहले प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया और फिर टीम से भी छुट्टी हो गई. सरफराज खान ने भारत के लिए अभी तक 6 टेस्ट में 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल है.