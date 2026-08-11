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सरफराज और जुरेल ने साथ में किया था टेस्ट डेब्यू, किसके आंकड़े बेहतर, प्लेइंग XI में किसे मिलनी चाहिए जगह?

Sarfaraz Khan vs Dhruv Jurel: टीम इंडिया के स्क्वॉड में सरफराज खान की एंट्री हो गई है. हालांकि, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में नंबर-3 पर देवदत्त पडिक्कल के खेलने का चांस ज्यादा है. क्या सरफराज को ध्रुव जुरेल की जगह मौका दिया जा सकता है?

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 11, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:49 AM IST
सरफराज और जुरेल ने साथ में किया था टेस्ट डेब्यू, किसके आंकड़े बेहतर, प्लेइंग XI में किसे मिलनी चाहिए जगह?
Image Credit: सरफराज खान बनाम ध्रुव जुरेल (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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