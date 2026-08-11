सरफराज और जुरेल ने साथ में किया था टेस्ट डेब्यू, किसके आंकड़े बेहतर, प्लेइंग XI में किसे मिलनी चाहिए जगह?

Sarfaraz Khan vs Dhruv Jurel: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है. पहला मैच गॉल में 15-19 अगस्त तक खेला जाएगा. टीम इंडिया के स्क्वॉड में सरफराज खान की एंट्री हुई है. चोटिल साई सुदर्शन की जगह उन्हें शामिल किया गया है. अब सवाल ये है कि सरफराज ने 15 सदस्यीय दल में तो जगह बना ली है, लेकिन क्या उन्हें खेलने का मौका मिलेगा? श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ हुए प्रैक्टिस मैच में कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतक जड़कर नंबर-3 पर अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. इस पोजिशन पर सुदर्शन खेलते थे, लेकिन वो इस सीरीज से बाहर हो गए हैं.
श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में साई सुदर्शन की जगह देवदत्त पडिक्कल का नंबर-3 पर खेलना लगभग तय है. इसका मतलब साफ है कि या तो सरफराज को बेंच पर बैठना होगा, नहीं तो उन्हें नंबर-6 पर मौका देने के बारे में सोच-विचार किया जा सकता है. फिलहाल इस पोजिशन पर विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल खेलते हैं.
आपको बता दें कि सरफराज खान और ध्रुव जुरेल का भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने का सपना एक साथ पूरा हुआ था. दोनों की किस्मत 15 फरवरी, 2024 को चमकी थी, जब इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में दोनों को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली थी. इस शृंखला में सरफराज और जुरेल ने प्रभावित किया था. जुरेल का करियर तो लगातार आगे बढ़ा, लेकिन अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सरफराज की टीम से छुट्टी हो गई.
28 साल के सरफराज खान के लिए साल 2024 यादगार रहा. इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था. वो दूसरे टेस्ट में फेल हुए, लेकिन तीसरे मैच की पहली पारी में 56 रन बनाए. उसके बाद अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वो इकलौते ऐसे भारतीय बल्लेबाज थे, जिन्होंने प्रभावित किया था. सरफराज ने बेंगलुरु में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा था. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मौका देने के बाद सरफराज को पहले प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया और फिर टीम से भी छुट्टी हो गई. सरफराज खान ने भारत के लिए अभी तक 6 टेस्ट में 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल है.
सरफराज खान की तरह विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी फरवरी, 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. अपने दूसरे टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में टीम के लिए 90 महत्वपूर्ण रन बनाए थे और जीत में अहम भूमिका निभाई थी. 25 वर्षीय खिलाड़ी ने 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा. हालांकि, पिछले 4 टेस्ट से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. इस साल अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में भी जुरेल सिर्फ 19 रन बना सके थे. उन्होंने अभी तक 10 टेस्ट की 16 पारियों में 34.14 की औसत से 478 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है.
टेस्ट क्रिकेट में एक साथ कदम रखने वाले सरफराज खान और ध्रुव जुरेल में से कोई एक ही श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट में खेल पाएगा. अगर हालिया रिकॉर्ड को देखें तो ध्रुव की छुट्टी हो सकती है. श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भी वो फ्लॉप साबित हुए. हालांकि, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल हुए सरफराज के लिए कोच गंभीर और कप्तान शुभमन प्लेइंग इलेवन का दरवाजा खोलेंगे या नहीं.
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, औकीब नबी, सरफराज खान
भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
पहला टेस्ट: 15-19 अगस्त, गॉल, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम
दूसरा टेस्ट: 23-27 अगस्त, कोलंबो, सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब