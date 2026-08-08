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IND vs SL: सुदर्शन हुए बाहर तो क्या BCCI सुनेगा सरफराज खान की मुराद? रिप्लेसमेंट की रेस में 2 स्टार

IND vs SL: भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से खेलेगी. लेकिन इंजरी टीम इंडिया के लिए नासूर बन चुकी है. जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के चर्चे थमें नहीं थे कि साई सुदर्शन के बाहर होने की खबरें आ गईं हैं. अब सवाल है, अगर सुदर्शन बाहर हुए तो क्या बीसीसीआई सरफराज की मुराद सुनेगा. रिप्लेसमेंट की रेस में दो नाम सबसे आगे देखने को मिल रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 08, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:13 PM IST
IND vs SL: सुदर्शन हुए बाहर तो क्या BCCI सुनेगा सरफराज खान की मुराद? रिप्लेसमेंट की रेस में 2 स्टार
Image Credit: Sarfaraz Khan

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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