IND vs SL: सुदर्शन हुए बाहर तो क्या BCCI सुनेगा सरफराज खान की मुराद? रिप्लेसमेंट की रेस में 2 स्टार

रशीद के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने हाल ही में पिछले महीने श्रीलंका में इंडिया A टीम के साथ दो मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने तीन पारियों में 45, 63 और 20 रन बनाए थे. रिपोर्ट के मुताबिक चयनकर्ता और स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों को आजमाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल ने इंडिया A के दो मैचों में हिस्सा लिया था. रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ लोगों ने सरफराज को घरेलू क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने की सलाह दी है क्योंकि वे चयनकर्ताओं की योजनाओं का हिस्सा बने हुए हैं.