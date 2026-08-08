IND vs SL: सुदर्शन हुए बाहर तो क्या BCCI सुनेगा सरफराज खान की मुराद? रिप्लेसमेंट की रेस में 2 स्टार

India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने में अभी हफ्ताभर बाकी है. 15 अगस्त से सीरीज का आगाज होगा, इससे पहले टीम इंडिया में चोटिल प्लेयर्स की लिस्ट लंबी होती नजर आ रही है. बीसीसीआई ने इस हफ्ते जसप्रीत बुमराह के बाहर होने का अपडेट दिया था, अब खबर आ रही है कि साई सुदर्शन भी सीरीज से बाहर हो सकते हैं. उन्हें रिप्लेसमेंट की रेस में दो खिलाड़ियों के नाम चर्चा में आ रहे हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साई सुदर्शन श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की सीरीज से बाहर होना लगभग तय है. उनके पैर में हल्की चोट है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. मैनेजमेंट को उम्मीद थी, कि पहला टेस्ट शुरू होने से पहले वे फिट हो जाएंगे, लेकिन उनकी चोट को देखते हुए उम्मीद कम है. अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट की, तो दो खिलाड़ी रिप्लेस करने की रेस में है.
टीम इंडिया के स्टार सरफराज खान भी उन्हें रिप्लेस करने की रेस में शामिल होंगे. सरफराज ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जिसमें उनका टीम से बाहर होने का दर्द साफ झलक रहा था. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था, "शायद मैं फिट नहीं बैठता, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा." हालांकि, इस रेस में वह अकेले नहीं होंगे, दूसरे ऑप्शन शेख रसीद भी सेलेक्टर्स के रडार में होंगे.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज खान अपनी फिटनेस जांच के लिए एक हफ्ते से ज्यादा समय से CoE में हैं. वहीं, रशीद को भी रविवार को बेंगलुरु स्थित इस सेंटर में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. दोनों में से जिस खिलाड़ी को मंजूरी मिलेगी, उसे टीम इंडिया में साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना जा सकता है. सरफराज ने अभी तक टीम इंडिया के लिए 6 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उनके नाम 371 रन दर्ज हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतकीय पारियां निकली हैं.
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रशीद के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने हाल ही में पिछले महीने श्रीलंका में इंडिया A टीम के साथ दो मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने तीन पारियों में 45, 63 और 20 रन बनाए थे. रिपोर्ट के मुताबिक चयनकर्ता और स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों को आजमाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल ने इंडिया A के दो मैचों में हिस्सा लिया था. रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ लोगों ने सरफराज को घरेलू क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने की सलाह दी है क्योंकि वे चयनकर्ताओं की योजनाओं का हिस्सा बने हुए हैं.
सरफराज खान रिप्लेसमेंट की रेस में आगे हो सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में टर्निंग ट्रैक हैं. वह स्पिन गेंदबाजी के अच्छे प्लेयर हैं. उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत की है. हालांकि, रशीद को मौका मिलता है तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि उनकी प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है और CoE के कोचों से इस 21 वर्षीय खिलाड़ी के बारे में बहुत अच्छा फीडबैक मिला है.