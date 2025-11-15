'4-5 साल दबाकर रन बनाए..' टीम इंडिया से नजरअंदाज होने पर बोले सरफराज खान, डंके की चोट पर अगरकर पर कसा तंज

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता में जारी है. लेकिन चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर स्क्वाड चुनने के लिए तंज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. स्क्वाड के ऐलान पर खुद फैंस उनपर सवाल खड़े कर रहे थे अब खुद सरफराज ने तंज कस दिया है. सरफराज खान को 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद लगातार नजरअंदाज किया गया. उन्होंने 2024 में ही टीम इंडिया में डेब्यू किया और खूब सुर्खियां बटोरी. लेकिन अब सालभर से वह टीम इंडिया से दूर हैं.

इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और अफ्रीका सीरीज से ड्रॉप

सरफराज खान को पहले इंग्लैंड टूर पर टेस्ट सीरीज के लिए ड्रॉप किया गया. हालांकि, इस बीच उनकी इंजरी भी सवालिया निशान बनी हुई थी. इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी सरफराज को मौका नहीं मिला. अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी सरफराज खान को जगह नहीं दी गई है. सरफराज ने अपने प्रदर्शन पर खुलकर बात की और उन्होंने ड्रॉप होने पर भी अपनी भावनाएं साफ कर दी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले सरफराज खान?

सरफराज ने घरेलू मैदान पर पुडुचेरी के खिलाफ मुंबई के रणजी ट्रॉफी मैच से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूं. मैंने हमेशा प्रैक्टिस में बहुत सारी गेंदें खेली हैं और अब भी मैं जितना हो सके उतना अभ्यास करने की कोशिश करता हूं. मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूं. हर मैच में रन नहीं बनाए जा सकते. पिछले चार सीजन अच्छे रहे हैं और कभी-कभी बल्लेबाज अच्छा खेलने के बावजूद अपना विकेट गंवा देता है.'

ये भी पढे़ं.. क्या बेशर्मी है... अचानक RCB के 'दुश्मन' बन गए फैंस, इस गेंदबाज को रिटेन कर बुरी फंसी फ्रेंचाइजी

'कोई निराशा नहीं..'

पिछले 4 मैच में सरफराज कुछ खास नहीं कर पाए हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी के पिछले 4 मैच में एक भी फिफ्टी नहीं ठोकी है और महज 111 रन बनाए हैं. सरफराज ने अपने प्रदर्शन पर आगे कहा, 'बिल्कुल भी निराशा नहीं है. अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखें, तो मैंने बहुत रन बनाए हैं. लोग चार साल में एक सीज़न में हज़ार रन बनाते हैं, लेकिन मैंने चार-पाँच साल दबा के रन बनाए हैं.'