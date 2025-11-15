Advertisement
trendingNow13005450
Hindi Newsक्रिकेट

'4-5 साल दबाकर रन बनाए..' टीम इंडिया से नजरअंदाज होने पर बोले सरफराज खान, डंके की चोट पर अगरकर पर कसा तंज

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता में जारी है. लेकिन चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर स्क्वाड चुनने के लिए तंज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. स्क्वाड के ऐलान पर खुद फैंस उनपर सवाल खड़े कर रहे थे अब खुद सरफराज ने तंज कस दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 15, 2025, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sarfaraz Khan
Sarfaraz Khan

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता में जारी है. लेकिन चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर स्क्वाड चुनने के लिए तंज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. स्क्वाड के ऐलान पर खुद फैंस उनपर सवाल खड़े कर रहे थे अब खुद सरफराज ने तंज कस दिया है. सरफराज खान को 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद लगातार नजरअंदाज किया गया. उन्होंने 2024 में ही टीम इंडिया में डेब्यू किया और खूब सुर्खियां बटोरी. लेकिन अब सालभर से वह टीम इंडिया से दूर हैं. 

इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और अफ्रीका सीरीज से ड्रॉप

सरफराज खान को पहले इंग्लैंड टूर पर टेस्ट सीरीज के लिए ड्रॉप किया गया. हालांकि, इस बीच उनकी इंजरी भी सवालिया निशान बनी हुई थी. इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी सरफराज को मौका नहीं मिला. अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी सरफराज खान को जगह नहीं दी गई है. सरफराज ने अपने प्रदर्शन पर खुलकर बात की और उन्होंने ड्रॉप होने पर भी अपनी भावनाएं साफ कर दी हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले सरफराज खान?

सरफराज ने घरेलू मैदान पर पुडुचेरी के खिलाफ मुंबई के रणजी ट्रॉफी मैच से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूं. मैंने हमेशा प्रैक्टिस में बहुत सारी गेंदें खेली हैं और अब भी मैं जितना हो सके उतना अभ्यास करने की कोशिश करता हूं. मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूं. हर मैच में रन नहीं बनाए जा सकते. पिछले चार सीजन अच्छे रहे हैं और कभी-कभी बल्लेबाज अच्छा खेलने के बावजूद अपना विकेट गंवा देता है.'

ये भी पढे़ं.. क्या बेशर्मी है... अचानक RCB के 'दुश्मन' बन गए फैंस, इस गेंदबाज को रिटेन कर बुरी फंसी फ्रेंचाइजी

'कोई निराशा नहीं..'

पिछले 4 मैच में सरफराज कुछ खास नहीं कर पाए हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी  के पिछले 4 मैच में एक भी फिफ्टी नहीं ठोकी है और महज 111 रन बनाए हैं. सरफराज ने अपने प्रदर्शन पर आगे कहा, 'बिल्कुल भी निराशा नहीं है. अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखें, तो मैंने बहुत रन बनाए हैं. लोग चार साल में एक सीज़न में हज़ार रन बनाते हैं, लेकिन मैंने चार-पाँच साल दबा के रन बनाए हैं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Sarfaraz Khan

Trending news

आतंकी डॉक्टरों का 'जासूसी मॉडल', दिल्ली दहलाने के लिए रची थी खौफनाक साजिश
Delhi blast
आतंकी डॉक्टरों का 'जासूसी मॉडल', दिल्ली दहलाने के लिए रची थी खौफनाक साजिश
'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
Bihar Election Result 2025
'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
bihar
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
Rahul Gandhi
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
Delhi Bomb Blast
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
adulterated ghee
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
Bihar chunav
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया