SMAT: सरफराज ने जड़ा तूफानी शतक तो शार्दुल ने 7 गेंद पर किया करिश्मा! असम के खिलाफ मुंबई की धमाकेदार जीत

SMAT 2025: भारत की घरेलू T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कई ऐसे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लंबे समय से टीम इंडिया में अपनी जगह की तलाश में जुटे हैं. मंगलवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में असम के खिलाफ मैच में मुंबई के दो स्टार खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर और सरफराज खान ने बेहतरीन प्रदर्शन कर महफिल लूट ली. पहले सरफराज ने बल्ले से जलवा दिखाते हुए तूफानी शतक जड़ा और उसके बाद कप्तान शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी से कोहराम मचाते हुए आधी टीम को अकेले निपटा दिया.
भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप-बी के मुकाबले में मंगलवार को असम का सामना मुंबई से हुआ. दो मैचों में लगातार शतक जड़ने वाले युवा सनसनी आयुष म्हात्रे इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 21 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, उनकी कसर सरफराज खान ने पूरी कर दी और 47 गेंदों पर शतक ठोककर सनसनी मचा दी.
टीम इंडिया की टेस्ट टीम में लगातार नजरअंदाज होने के बाद सरफराज खान ने एक बार फिर बल्ले से चयनकर्ताओं को करारा जवाब दिया है. असम के खिलाफ मैच में उन्होंने 212.77 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 47 गेंदों पर शतक जड़ा. तूफानी पारी के दौरान सरफराज ने 8 चौके और 7 छक्के जड़े. उनकी ताबड़तोड़ पारी के दम पर मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रनों का पहाड़ खड़ा किया.
सरफराज खान ने बल्ले से दम दिखाया और मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने करिश्माई गेंदबाजी कर अकेले असम की आधी टीम को निपटा दिया. इससे भी दिलचस्प बात ये है कि अनुभवी ऑलराउंडर ने अपने शुरुआती 7 गेंदों पर 4 विकेट लेकर विरोधी खेमे में हड़कंप मचा दी. शार्दुल ने 3 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट हासिल किए.
असम की तरफ से कप्तान रियान पराग से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो बिना खाता खोले शार्दुल ठाकुर का शिकार बने. मुंबई के 220 रनों के जवाब में असम की पूरी टीम 122 रनों पर सिमट गई और मुंबई ने ये मुकाबला 98 रनों से जीत लिया. 47 गेंदों पर शानदार 100 रन बनाने वाले सरफराज खान 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए.
