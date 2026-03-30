IPL में 1065 दिन बाद लौटे सरफराज... इम्पैक्ट प्लेयर बनकर उतरे तो अंपायर ने बीच मैदान क्यों रोक दिया? इस नियम को तोड़ा

IPL 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से रौंद दिया. CSK का बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ. लंबे समय बाद आईपीएल में वापसी कर रहे सरफराज खान जब बैटिंग करने आए तो अंपायर ने उनका बैट चेक हुआ, जिसमें वो फेल हो गए.
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Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद निराशाजनक हुई. सोमवार को गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 5 बार की चैंपियन टीम को 8 विकेट से रौंद दिया. मैच के बीच एक दिलचस्प घटना हुई, जिसने फैंस का ध्यान खींचा. 1065 दिन के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल में वापसी करने उतरे सरफराज खान जब बैटिंग करने आए तो अंपायर ने उन्हें रोक लिया. आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं.
सरफराज खान स्टार्टिंग प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. CSK की शुरुआत बेहद खराब हुई. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन सस्ते में पवेलियन लौट गए. देखते ही देखते टीम ने महज 19 रन पर 3 विकेट खो दिए. इसके बाद सरफराज खान का बतौर इम्पैक्ट प्लेयर इस्तेमाल किया गया. हालांकि, जब वो बैटिंग करने मैदान पर आ रहे थे, तब अंपायर ने उन्हें रोक लिया.
नए नियम के अनुसार, आईपीएल में अंपायर हर बल्लेबाज के बल्ले को चेक करते हैं. उनके पास जांच करने के लिए एक फ्रेम होता है. अगर बैट उसके अंदर नया घुसे तो इसे नियम के खिलाफ माना जाता है. सरफराज खान के साथ भी ऐसा ही हुआ. टेस्ट के दौरान उनका बल्ला फेल हो गया. जिसके बाद उन्हें अपना बैट बदलना पड़ा.
— Ranvijay (@TheRanLive) March 30, 2026
CSK की टीम संकट में थी और सरफराज खान के पास हीरो बनने का सुनहरा मौका था. हालांकि, लंबे समय बाद आईपीएल में वापसी कर रहे दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 12 गेंदों पर सिर्फ 17 रन बनाए और रवींद्र जडेजा की गेंद पर LBW आउट हो गए. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 127 रनों पर ऑलआउट हो गई.
— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 30, 2026
आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी एक बार फिर CSK पर कहर बनकर टूटे और 15 गेंद पर फिफ्टी ठोककर सनसनी मचा दी. वो आईपीएल इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. गुवाहाटी में खेले गए मैच में वैभव ने 17 गेंदों पर 52 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
आईपीएल में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल के नाम है. 2023 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 गेंदों पर ये बड़ा कारनामा किया था. दूसरे नंबर पर केएल राहुल, रोमारियो शेफर्ड और पैट कमिंस हैं. तीनों ने 14 गेंद खेलकर ये उपलब्धि हासिल की थी. वैभव सूर्यवंशी अब सुनील नरेन और यूसुफ पठान के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गए हैं.
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