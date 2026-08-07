मुश्किल से हुआ डेब्यू, 6 टेस्ट की 'लॉलीपॉप' देकर BCCI ने किया बाहर.. अब टूटा सरफराज का सब्र, इंस्टा पर...

सरफराज खान, वो खिलाड़ी जिसका औसत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन के आस-पास था. उन्हें भारतीय घरेलू क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन कहा जाने लगा, लेकिन सेलेक्टर्स फिर भी उन्हें नजरअंदाज ही कर रहे थे. एक तरफ सरफराज बल्ले से बीसीसीआई का दरवाजा पीटते रहे और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर शोर तेज था, 2 साल पहले बीसीसीआई मजबूर हुआ और उन्हें टेस्ट डेब्यू का मौका दिया. लेकिन 6 टेस्ट की लॉलीपॉप देकर उन्हें फिर बाहर कर दिया गया. 2 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे सरफराज का सब्र अब जाकर टूटा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट से अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं.