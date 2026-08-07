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मुश्किल से हुआ डेब्यू, 6 टेस्ट की 'लॉलीपॉप' देकर BCCI ने किया बाहर.. अब टूटा सरफराज का सब्र, इंस्टा पर...

सरफराज खान को घरेलू क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन कहा जाता था. रनों का अंबार लगाने के साथ सोशल मीडिया के शोर के दम पर 2 साल पहले टीम इंडिया में मुश्किल से डेब्यू हुआ. लेकिन अब सरफराज मानों ईद का चांद बन गए हैं. 2 साल से ड्रॉप चल रहे सरफराज का सब्र टूट गया है, उन्होंने सोशल मीडिया की एक पोस्ट से अपना दर्द बयां कर दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 07, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:36 PM IST
मुश्किल से हुआ डेब्यू, 6 टेस्ट की 'लॉलीपॉप' देकर BCCI ने किया बाहर.. अब टूटा सरफराज का सब्र, इंस्टा पर...
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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