मुश्किल से हुआ डेब्यू, 6 टेस्ट की 'लॉलीपॉप' देकर BCCI ने किया बाहर.. अब टूटा सरफराज का सब्र, इंस्टा पर...

सरफराज खान, वो खिलाड़ी जिसका औसत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन के आस-पास था. उन्हें भारतीय घरेलू क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन कहा जाने लगा, लेकिन सेलेक्टर्स फिर भी उन्हें नजरअंदाज ही कर रहे थे. एक तरफ सरफराज बल्ले से बीसीसीआई का दरवाजा पीटते रहे और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर शोर तेज था, 2 साल पहले बीसीसीआई मजबूर हुआ और उन्हें टेस्ट डेब्यू का मौका दिया. लेकिन 6 टेस्ट की लॉलीपॉप देकर उन्हें फिर बाहर कर दिया गया. 2 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे सरफराज का सब्र अब जाकर टूटा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट से अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं.
आमतौर पर खराब प्रदर्शन के चलते प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाता है, लेकिन सरफराज ने 6 टेस्ट की 11 पारियों में 3 फिफ्टी और 1 शतक भी ठोका था. उन्होंने अपना पिछला टेस्ट साल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े में खेला था. इसके बाद भारतीय टीम ने कुछ टेस्ट सीरीज खेलीं, लेकिन सरफराज खान का सेलेक्शन नहीं हुआ. इन दिनों भारतीय टीम श्रीलंका टूर पर है, स्क्वॉड में कुछ नए नाम हैं लेकिन सरफराज खान यहां से भी ड्रॉप दिखे.
भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से खेली जाएगी, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर एक बार फिर सरफराज सुर्खियों में आ गए हैं. सरफराज खान की इंस्टाग्राम स्टोरी तेजी से वायरल है, जिसमें उन्होंने सेलेक्शन की तरफ एक बड़ा निशाना साधा है. उन्होंने लिखा, "शायद मैं फिट नहीं बैठता, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा."
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सरफराज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी किसी व्यक्ति या बीसीसीआई के नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन फैंस इसे उनके ड्रॉप होने से कनेक्ट कर रहे हैं. हालांकि, सरफराज खान दलीप ट्रॉफी 2026 में नजर आएंगे. वह वेस्ट जोन का हिस्सा हैं, जिसकी कमान ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी गई है. सरफराज खान के भाई मुशीर खान भी इसी टीम का हिस्सा हैं. देखना दिलचस्प होगा कि सरफराज इस टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करते हैं और उनकी वापसी की उम्मीद जागती है या नहीं.