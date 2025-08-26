8 दिन में दूसरा 100... थम नहीं रही रनों की रफ्तार, इंग्लैंड दौरे पर नजरअंदाज, अब ये भारतीय बल्ले से उगल रहा आग

इंग्लैंड के खिलाफ इसी महीने की शुरुआत में खत्म हुई टेस्ट सीरीज को भारतीय टीम 2-2 से ड्रॉ कराने में कामयाब रही. 5 मैचों की इस सीरीज को नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने आखिरी मैच जीतकर बराबर किया. इस दौरे के लिए भारतीय टीम में सरफराज खान को जगह नहीं मिली थी, जो काफी चर्चा का विषय रहा. टेस्ट टीम में अनदेखी के बाद अब सरफराज ने कमर कस ली है. उन्होंने नए घरेलू सीजन का धमाकेदार आगाज किया है. बुची बाबू टूर्नामेंट की शतक के साथ शुरुआत करने के बाद सरफराज ने अब हरियाणा के खिलाफ भी सेंचुरी ठोक दी है. उन्होंने 99 गेंदों में शतक पूरा किया. 8 दिन के अंदर सरफराज ने दूसरी बार हंड्रेड बनाया है.

99 गेंदों में जमाया शतक

सरफराज खान ने हरियाणा के खिलाफ मैच में 99 गेंदों का सामना करते हुए शतक बनाया. सरफराज ने हरियाणा और मुंबई के बीच खेले जा रहे मैच के पहले दिन के आखिरी सेशन में अपना शतक पूरा किया. ​​उन्होंने हरियाणा के इशांत भारद्वाज की गेंद पर छक्का जड़कर शतक बनाया. इस शतक को उन्होंने हेलमेट उतारकर सेलिब्रेट किया. हालांकि, इस शतक के बाद वह ज्यादा देर क्रीज पर नहीं बिता सके, क्योंकि पार्थ वत्स ने उन्हें अपनी गेंद पर आउट कर दिया. सरफराज ने 111 रन की पारी खेली.

8 दिन में दूसरी सेंचुरी

8 दिन के अंदर यह सरफराज के बल्ले से निकला दूसरा शतक है. उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में TNCA XI के खिलाफ भी शतक बनाया था. सरफराज के बल्ले से 138 रन की पारी देखने को मिली. उनकी इस पारी में 10 चौके और एक छक्का शामिल रहा. इन दोनों ही शतकीय पारियों में सरफराज शानदार लय में दिखे. वह बल्लेबाजी करते वक्त फुल कंट्रोल में दिखे और एक से एक शानदार शॉट्स लगाए.

टीम इंडिया में वापसी पर नजरें

जाहिर है सरफराज खान की नजरें भारतीय टेस्ट टीम में लौटने पर हैं. नए घरेलू सीजन की लागातर दो शतकों के साथ शुरुआत कर उन्होंने चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर को कड़ा संदेश जरूर भेजा है. सरफराज की पूरी कोशिश होगी कि वह लगातार रन और शतक बनाकर भारत के नए टेस्ट सीजन के लिए टीम में वापसी करें. बता दें कि सरफराज ने अपनी फिटनेस पर भी काफी काम किया है. उन्होंने कई किलो वजह भी घटाया है.

BGT में बेंच पर बैठे रहे

इंग्लैंड दौरे पर ड्रॉप होने से पहले सरफराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा थे, जहां टीम 1-3 से हार गई थी. हालांकि उन्हें इस दौरे पर एक भी मैच खेलने के मौका नहीं मिला. पिछले साल, सरफराज न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट की दूसरी पारी में 150 रन बनाकर छाए जरूर, लेकिन पुणे और मुंबई की स्पिन पिचों पर अगली चार पारियों में वह सिर्फ 21 रन ही बना पाए. सरफराज इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट मैचों के लिए भारत ए की टीम का हिस्सा थे. पहले मैच में उन्होंने 92 रन बनाए थे. हालांकि, दूसरे मैच के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था. इस बल्लेबाज ने अब तक भारत के लिए 11 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं.