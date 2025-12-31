प्रचंड फॉर्म में सरफराज खान, IPL में बढ़ेगी चेन्नई सुपरकिंग्स की टेंशन? अश्विन ने कर दी बड़ी डिमांड

Chennai Super Kings Sarfaraz Khan: मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त फॉर्म में हैं. सरफराज लगातार शानदार पारियां खेल रहे हैं. गोवा के खिलाफ मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में सरफराज खान की शानदार पारी के बाद आर अश्विन चाहते हैं कि यह बल्लेबाज आने वाले आईपीएल 2026 सीजन में चेन्नी सुपरकिंग्स के लिए रेगुलर खिलाड़ी बने. सरफराज ने 75 गेंदों में 157 रनों की अपनी शानदार पारी से दिखाया कि वह सिर्फ एक टेस्ट खिलाड़ी से कहीं ज्यादा हैं. इस पारी में नौ चौके और 14 छक्के शामिल थे.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बरसाए रन

सरफराज की पारी की बदौलत मुंबई ने आखिर में मैच 87 रनों से जीत लिया. IPL 2026 की नीलामी के दौरान मुंबई के इस बल्लेबाज को एक मौका मिला जब CSK ने उन्हें 75 लाख रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा. गोवा के खिलाफ उनकी पारी के बाद अश्विन तुरंत सोशल मीडिया पर गए और आने वाले IPL सीजन में मुंबई के इस बल्लेबाज को CSK की शुरुआती प्लेइंग XII में शामिल करने की मांग कर दी. अश्विन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके स्कोर की ओर इशारा किया, जहां सरफराज ने सात मैचों में 203.08 के स्ट्राइक-रेट और 65.80 के औसत से 329 रन बनाए थे.

अश्विन ने क्या लिखा?

पूर्व स्पिनर ने कहा कि सरफराज भारत टीम में सेलेक्शन के लिए दरवाजे खटखटा रहे हैं और CSK को आने वाले सीजन में उनके शानदार फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए. अश्विन ने कहा कि नए सीजन में CSK के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. उन्होंने कहा, ''सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 100*(47), 52(40), 64(25), 73(22). वह फॉर्म बिना किसी रुकावट के हजारे ट्रॉफी में भी जारी रहा, जिसमें 55(49) के बाद आज 14 छक्कों के साथ 157(75) की शानदार पारी खेली. यह खास तौर पर प्रभावशाली है कि वह मिडिल ओवर्स में अपने स्वीप और स्लॉग स्वीप से स्पिन गेंदबाजों की कैसे धुलाई करते हैं. वह दरवाजा नहीं खटखटा रहा है, वह उसे तोड़ रहा है. CSK को निश्चित रूप से उसे प्लेइंग XII में शामिल करके उसके शानदार फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए? इस सीजन में येलो जर्सी वालों के लिए बल्ले से सच में बहुत सारे ऑप्शन हैं. IPL 2026 का इंतजार नहीं कर सकता.''

CSK के पास बहुत सारे ऑप्शन की समस्या

CSK के पास सच में एक शानदार बैटिंग लाइनअप के साथ बहुत सारे ऑप्शन की समस्या है. पांच बार की चैंपियन टीम ने एक मजबूत टॉप ऑर्डर बनाया है जिसमें संजू सैमसन शामिल हैं. उन्हें राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड करके लाया गया है. साथ ही आयुष म्हात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, डेवाल्ड ब्रेविस और उर्विल पटेल भी हैं. टीम को और मजबूती देने के लिए कार्तिक शर्मा और ऑलराउंडर प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ रुपये में शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि सरफराज को शुरुआती टीम में जगह बनाने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन वह इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट की लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं.