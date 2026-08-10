टीम इंडिया में सेलेक्शन के बाद सामने आया सरफराज खान का पहला रिएक्शन, इस कूल अंदाज में फैंस के साथ बांटी खुशियां

India vs Srilanka Test Series 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने चोटिल साई सुदर्शन की जगह डेढ़ साल बाद भारत की टेस्ट टीम में सरफराज खान की एंट्री करवाई है. श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए साई सुदर्शन पूरी तरह फिट नहीं थे, इसलिए उन्हें पूरे दौरे से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बाहर कर दिया है. साई सुदर्शन अभी भी अपने दाहिने पैर के अंगूठे में लगी चोट से उबर रहे है.
साई सुदर्शन टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए नंबर-3 पर बैटिंग करते हैं और जैसे ही वह इस टेस्ट सीरीज से बाहर हुए तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने तुरंत डेढ़ साल बाद मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान को भारत की टेस्ट टीम में मौका दे दिया. अब सरफराज खान श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत के लिए मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं. सरफराज खान को इस मौके का बेसब्री से इंतजार था. श्रीलंका सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम में चुने जाने के बाद सरफराज खान ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली पोस्ट शेयर की. 28 साल के इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया की ट्रैवलिंग जर्सी में कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं.
एक तस्वीर में सरफराज खान के पिता भी उनके बगल में बैठे दिखे. यह पल इस दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लंबे इंतजार के बाद आया, जिन्होंने भारतीय टेस्ट टीम से बाहर रहने के बावजूद घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. सरफराज खान को साई सुदर्शन की जगह भारत की टीम में शामिल किया गया है, जो श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. साई सुदर्शन को पिछले महीने इंडिया-ए के दौरे के दौरान पैर की उंगली में चोट लग गई थी. वह अभी बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में ठीक हो रहे हैं.
BCCI ने कहा कि साई सुदर्शन की हालत में काफी सुधार हुआ है और उनकी मेडिकल टीम उनके ठीक होने की प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रख रही है. BCCI ने एक बयान में कहा, 'मेंस सेलेक्शन कमिटी ने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को चुना है.' BCCI ने कहा, 'वह कोलंबो में भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जिसके बाद टीम 15 अगस्त, 2026 से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए गॉल जाएगी.'
सरफराज खान पहले ही भारत के लिए छह टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 372 रन बना चुके हैं. सरफराज खान ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2024 में मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. वह ऑस्ट्रेलिया में 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत की टीम का हिस्सा थे, लेकिन पांच टेस्ट मैचों में से किसी में भी नहीं खेले. सरफराज खान इंग्लैंड दौरे के दौरान इंडिया ए टीम का भी हिस्सा थे, लेकिन जून-जुलाई 2025 में पांच मैचों की सीरीज के लिए मुख्य भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पाए. इन मुश्किलों के बावजूद, उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन जारी रखा और राष्ट्रीय टीम में वापसी की दौड़ में बने रहे.
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.