ऋषभ पंत की टीम में नहीं हुआ धाकड़ खिलाड़ी का सेलेक्शन, गुस्से में आगबबूला हुए असदुद्दीन ओवैसी, सवाल पर मचा बवाल

India A vs South Africa A: साउथ अफ्रीका 'ए' के खिलाफ आगामी दो फर्स्ट क्लास मैचों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम का ऐलान कर दिया है. 15 सदस्यीय इंडिया 'ए' टीम में सरफराज खान का सेलेक्शन नहीं हुआ. मुंबई के इस बल्लेबाज के 28वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले आई इस खबर ने सभी को चौंका दिया है. घरेलू क्रिकेट में उनके लगातार रन और बेहतर फिटनेस स्तर को देखते हुए इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया. यहां तक कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं.

ओवैसी का तीखा सवाल

घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने और पिछले साल इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सरफराज ने इस साल की शुरुआत में अपनी फिटनेस को ज्यादा बेहतर किया. उन्होंने लगभग 17 किलोग्राम वजन कम किया था. इसके बावजूद उनका सेलेक्शन नहीं हुआ तो ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''सरफराज खान को इंडिया ए के लिए भी क्यों नहीं चुना गया?''

क्यों नहीं हुआ सरफराज का चयन?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरफराज को बाहर रखने का मुख्य कारण ऋषभ पंत की वापसी है. पंत इस टीम का नेतृत्व करने और जुलाई के अंत में इंग्लैंड दौरे से पैर की चोट के कारण बाहर होने के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने वाले हैं. पंत सीनियर टीम में भी जिस नंबर 5 की जगह पर खेलते हैं, वह उसी पर बल्लेबाजी करेंगे. ऐसे में सरफराज के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह की गुंजाइश कम है, भले ही उन्हें चुना गया होता.

सरफराज को क्या करना चाहिए?

सरफराज को मुंबई टीम प्रबंधन और उनके सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे से बात करनी चाहिए और शायद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी चाहिए. यहां उन्हें नई गेंद को खेलने का मौका मिलेगा . अगर वह नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करते रहेंगे तो इससे मदद नहीं मिलेगी. भारत के पास उन स्लॉट्स के लिए अधिक ऑलराउंड विकल्प हैं. टीम इंडिया को अभी एक नंबर-3 बल्लेबाज की आवश्यकता है. साई सुदर्शन को मौके मिल रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पक्की नहीं हुई है.