IND vs SL: सरफराज खान या ध्रुव जुरेल, प्लेइंग-XI में रेस में कौन आगे? पूर्व विकेटकीपर ने सुलझाई गुत्थी

IND vs SL 1st Test Playing XI: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज के आगाज में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन प्लेइंग-XI की गुत्थी उलझी नजर आ रही है. कई क्रिकेट पंडित प्लेइंग-XI को लेकर अलग-अलग कयास लगाते दिख रहे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा सरफराज खान और ध्रुव जुरेल की है, सवाल है कि मिडिल ऑर्डर में किसे मौका मिलना चाहिए. सरफराज बाद में रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में आए हैं जबकि ध्रुव जुरेल पहले ही टीम का हिस्सा हैं. इस मुद्दे पर पूर्व भारतीय विकेटकीपर सबा करीम ने खुलकर बात की है.