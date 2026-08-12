IND vs SL: सरफराज खान या ध्रुव जुरेल, प्लेइंग-XI में रेस में कौन आगे? पूर्व विकेटकीपर ने सुलझाई गुत्थी

IND vs SL 1st Test Playing XI: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज के आगाज में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन प्लेइंग-XI की गुत्थी उलझी नजर आ रही है. कई क्रिकेट पंडित प्लेइंग-XI को लेकर अलग-अलग कयास लगाते दिख रहे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा सरफराज खान और ध्रुव जुरेल की है, सवाल है कि मिडिल ऑर्डर में किसे मौका मिलना चाहिए. सरफराज बाद में रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में आए हैं जबकि ध्रुव जुरेल पहले ही टीम का हिस्सा हैं. इस मुद्दे पर पूर्व भारतीय विकेटकीपर सबा करीम ने खुलकर बात की है.
सरफराज खान श्रीलंका टूर पर टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अचानक किस्मत चमकी. युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन इंजर्ड हुए और सरफराज खान को मौका मिला. भले ही स्क्वॉड में आ गए हैं, लेकिन प्लेइंग-XI में जगह बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं है. सबा करीम ने छठे नंबर पर सरफराज खान की जगह ध्रुव जुरेल को प्राथमिकता दी है. उन्होंने इसके पीछे की वजह भी साफ की.
टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सबा करीम ने कहा, "ध्रुव जुरेल को सरफराज से पहले खेलने का मौका मिलना चाहिए. वह पहले भी टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं और उन्होंने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन भी किया है. जुरेल एक बेहतरीन फील्डर हैं. सरफराज बाद में आए हैं, हालांकि उन्हें भी मौके मिलेंगे." इसके अलावा मुरली कार्तिक ने भी जुरेल को ही प्लेइंग-XI में शामिल करने की सलाह दी है.
नंबर-6 पर बात हो रही है क्योंकि टॉप-5 पोजीशन फिक्स हैं. केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडीक्कल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-5 बल्लेबाजों में शामिल हैं. देवदत्त पडिक्कल ने प्रैक्टिस टेस्ट में शानदार शतक लगाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और नंबर-3 पर अपनी जगह पक्की कर ली है. सरफराज खान और ध्रुव जुरेल ने साथ में ही डेब्यू किया था. इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी 2024 में दोनों ने राजकोट में टेस्ट करियर का आगाज किया था और दोनों ने ही शानदार प्रदर्शन किया.
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सरफराज खान ने अभी तक भारत के लिए 6 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतकों की बदौलत 371 रन ठोके हैं. सरफराज स्पिनर्स के काल हैं, ऐसे में श्रीलंकाई पिचों पर वह टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. जुरेल की बात करें तो उन्होंने 10 टेस्ट की 16 पारियों में 34.14 की औसत से 478 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है.