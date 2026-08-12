Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs SL: सरफराज खान या ध्रुव जुरेल, प्लेइंग-XI में रेस में कौन आगे? पूर्व विकेटकीपर ने सुलझाई गुत्थी

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होने वाला है. अभी से ही प्लेइंग-XI के चर्चे तेज हो चुके हैं. सबसे ज्यादा चर्चा सरफराज खान और ध्रुव जुरेल पर हो रही है. प्लेइंग-XI में दोनों में से किसे तरजीह दी जाएगी, ये सवाल हर किसी के जेहन में होगा. इस मुद्दे पर पूर्व विकेटकीपर सबा करीम ने अपनी राय दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 12, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:50 PM IST
IND vs SL: सरफराज खान या ध्रुव जुरेल, प्लेइंग-XI में रेस में कौन आगे? पूर्व विकेटकीपर ने सुलझाई गुत्थी
Image Credit: BCCI

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इमरान अब हमारे बीच नहीं रहे... Dawn, GEO News, CNN में काम कर चुके पत्रकार का दावा
2
3
4
5