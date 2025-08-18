पहले फिटनेस पर निकाली भड़ास, अब बल्ले से बरसाई आग, इग्नोर होने के बाद मूड में आया भारत का 'डॉन ब्रैडमैन'

Buchi Babu Tournament: अगस्त के पहले हफ्ते में ही भारत-इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खत्म हुई. इस सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला और टीम इंडिया के यंगिस्तान ने इस सीरीज को 2-2 पर खत्म किया. लेकिन टीम इंडिया के एक बल्लेबाज के लिए ये सीरीज कील की तरह चुभी. इंग्लैंड टूर के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में इस बल्लेबाज का नाम गायब था. बल्ले से हल्ला हमेशा तेज था, लेकिन फिटनेस की चर्चाओं ने जख्म कुरेद दिया. पहले फिटनेस पर इस बल्लेबाज ने भड़ास निकाली और अब बल्ले से आग बरसाना शुरू कर दिया है.

कौन है ये बल्लेबाज?

फिटनेस की बात करते ही क्रिकेट फैंस समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं भारत के 'डॉन ब्रैडमैन' सरफराज खान की. घरेलू क्रिकेट में सरफराज का औसत ब्रैडमैन जैसा ही नजर आया था. सरफराज ने रनों का अंबार लगाकर पिछले साल टीम इंडिया में एंट्री की थी. सरफराज उम्मीदों पर भी खरे उतरे थे, लेकिन इंग्लैंड टूर से अचानक उन्हें ड्रॉप कर दिया गया.

45 दिन में घटाया 17 किलो वजन

सरफराज ने फिटनेस के चर्चों पर विराम लगा दिया. उन्होंने महज 45 दिन में मेहनत करके अपना 17 किलो वजन घटा दिया. उनकी नई फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. दूसरी तरफ उनके छोटे भाई मुशीर खान भी बल्ले से हल्ला मचाते नजर आए. अब बुची बाबू टूर्नामेंट में सरफराज ने बल्ले से तबाही मचा दी है. उन्होंने धमाकेदार अंदाज में शतकीय पारी खेली.

ये भी पढे़ं.. करुण नायर ही नहीं... इस डबल सेंचुरियन का भी हाल बेहाल, गुमनामी में गए हो गए 2 साल

सरफराज बने मुंबई के संकटमोचक

सरफराज खान तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन XI के खिलाफ मुकाबले में मुंबई टीम के संकटमोचक साबित हुए. उनके क्रीज पर आने तक टीम ने महज 98 के स्कोर पर अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया था. इस लिस्ट में मुशीर खान जो 30 के स्कोर पर आउट हुए. आयुष म्हात्रे भी महज 13 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे. हर्ष राघव 2 रन पर आउट हुए. लेकिन सरफराज ने क्रीज पर खूंटा गाड़ा और 92 गेंद में सेंचुरी पूरी कर टीम की लाज बचाई.