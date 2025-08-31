अचानक आई बुरी खबर... 3 हफ्ते के लिए एक्शन से दूर रहेगा भारत का ये खूंखार बल्लेबाज, 26 साल का खिलाड़ी लेगा टीम में जगह!

टीम इंडिया के एक स्टार बल्लेबाज के लिए बुरी खबर आई है. भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में नजरअंदाज किए जाने के बाद इस बल्लेबाज ने हाल ही में शतक पर शतक जड़कर सेलेक्टर्स को आइना दिखाया, लेकिन अब अचानक चोटिल होने से यह खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी से बाहर हो गया है. यह बल्लेबाज और कोई नहीं, बल्कि बुची बाबू टूर्नामेंट में रनों का अंबार लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान हैं. सरफराज को सेमीफाइनल में वेस्ट जोन की टीम से खेलना था, लेकिन वह अब लगभग तीन हफ्ते के लिए एक्शन से दूर रहेंगे. उनकी जगह 26 साल के एक खिलाड़ी को टीम में शामिल किए जाने की संभावना है.

सरफराज खान हुए चोटिल

मुंबई के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सरफराज खान ने हाल ही में चेन्नई में बुची बाबू टूर्नामेंट में लगातार दो शतक लगाए थे, अब चोट के कारण दलीप ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं. सरफराज को 4 सितंबर से बेंगलुरु में बीसीसीआई के सीओई में शुरू होने वाले सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट जोन के लिए खेलना था. उनकी जगह 26 साल के शिवालिक शर्मा को टीम में शामिल किया जा सकता है.

इस खिलाड़ी को मिलेगी जगह!

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, 'सरफराज क्वाड्रिसेप्स की चोट से जूझ रहे हैं, जो उन्हें 5 दिन पहले हरियाणा के खिलाफ बुची बाबू टूर्नामेंट में शतक जड़ते समय लगी थी. वह लगभग तीन हफ्ते तक मैदान से बाहर रहेंगे और फिलहाल सीओई में रिहैब कर रहे हैं.' सरफराज की जगह बड़ौदा के बल्लेबाज शिवालिक शर्मा को शामिल किए जाने की संभावना है, जिन्हें टूर्नामेंट में वेस्ट जोन के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया था. शिवालिक ने 18 फर्स्ट क्लास मैचों में 43.48 की औसत से 1087 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने पिछले सीजन में 7 मैचों में 44.00 की औसत से 484 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे.

सरफराज का बोला बल्ला

27 साल के सरफराज ने बुची बाबू में शानदार फॉर्म दिखाई थी, जहां उन्होंने हरियाणा के खिलाफ 111 गेंदों पर 111 रन और टूर्नामेंट के मुंबई के पहले मैच में टीएनसीए इलेवन के खिलाफ 114 गेंदों पर 138 रनों की आक्रामक पारी खेली थी. सरफराज को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए नजरअंदाज कर दिया गया था, जिसके बाद सेलेक्टर्स के इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई.

ये खिलाड़ी भी सेमीफाइनल से बाहर

भारत के टेस्ट विकेटकीपर ध्रुव जुरेल, जिन्हें दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन कमर की चोट के कारण नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ शुरुआती मैच में नहीं खेल पाए थे, वे भी 4 सितंबर से वेस्ट जोन के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले से बाहर हो गए हैं. जुरेल की जगह सेंट्रल जोन की टीम में उनके साथी उत्तर प्रदेश के विकेटकीपर उपेंद्र यादव को शामिल किया गया है.