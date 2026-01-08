6, 4, 6, 4, 6, 4... टीम इंडिया के ओपनर ने की बॉलिंग तो सरफराज खान ने कूटे रन, सबसे तेज फिफ्टी का बनाया रिकॉर्ड

Sarfaraz Khan vs Abhishek Sharma: भारत और मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है. सरफराज ने सिर्फ 15 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया. इससे उन्होंने 2020-21 सीजन में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाफ 16 गेंदों में यह कारनामा करने वाले अतीत शेठ का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 1995 में महाराष्ट्र के बल्लेबाज अभिजीत काले ने भी बड़ौदा के खिलाफ 16 गेंद पर अर्धशतक ठोका था. सरफराज इनदोनों से आगे निकल गए और वह लिस्ट ए में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बन गए.

अभिषेक के ओवर में 30 रन

सरफराज अपने भाई मुशीर खान के आउट होने के बाद क्रीज पर आए. उस समय मुंबई का स्कोर 8.2 ओवर में 57/1 था. दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज ने क्रीज पर समय बर्बाद नहीं किया. उन्होंने भारतीय टी20 टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा का सामना किया और उनके ओवर में 30 रन ठोक दिए. उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे पांच साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया.

20 गेंद पर सरफराज ने बनाए 62 रन

सरफराज 20 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें उन्होंने सात चौके और पांच छक्के लगाए. सरफराज मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने पांच पारियों में 75.75 की औसत और 190.56 के शानदार स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं.

जबरदस्त फॉर्म में सरफराज

सरफराज ने हाल ही में गोवा के खिलाफ 56 गेंदों में शतक जड़ा था, जिसमें नौ चौके और 14 छक्के शामिल थे. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 75 गेंदों में 157 रनों की शानदार पारी खेलकर मुंबई को अपने निर्धारित 50 ओवरों में 444/8 का विशाल स्कोर बनाने में मदद की थी.सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सरफराज ने सात मैचों में 203.08 के शानदार स्ट्राइक रेट से 329 रन बनाए. इसमें एक शतक भी शामिल है.