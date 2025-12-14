टेस्ट में इग्नोर, टी20 में तोड़फोड़... IPL Auction से पहले गरजा इस धाकड़ का बल्ला, 48 घंटे में होगी धनवर्षा!

IPL Auction 2026: मुंबई के धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान ने रविवार (14 दिसंबर) को हरियाणा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सुपर लीग बी मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी की. टेस्ट टीम से बाहर चल रहे सरफराज ने टी20 क्रिकेट में तोड़फोड़ मचा दिया. 16 दिसंबर (मंगलवार) को होने वाले आईपीएल ऑक्शन से पहले उन्होंने तूफानी बैटिंग करके फ्रैंचाइजियों को संदेश भेज दिया है. उन पर ऑक्शन में टीमें पैसों की बारिश कर सकती है.

सरफराज ने मचाई सनसनी

सरफराज ने 18 गेंदों में अर्धशतक बनाकर सनसनी मचा दी. उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए. इस पारी में बाएं हाथ के इशांत भारद्वाज के कुछ मजेदार रैंप और लैप शॉट्स भी शामिल थे. सरफराज के लिए यह आक्रामक पारी सही समय पर आई, जो पिछले साल के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद IPL 2026 ऑक्शन में एक नई फ्रेंचाइजी की तलाश में होंगे.

सरफराज का आईपीएल करियर

सरफराज आईपीएल में तीन टीमों के लिए खेल चुके हैं. वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए पहली बार इस लीग में खेले थे. सरफराज इस टीम के लिए 2015 से 2018 तक तीन सीजन में खेल पाए थे. इसके बाद 2019, 2020-21 और 2021 में पंजाब किंग्स के सदस्य रहे. इसके बाद 2022 और 2023 में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने का मौका मिला था. उसके बाद 2025 में उन्हें मेगा ऑक्शन में किसी ने नहीं खरीदा. सरफराज ने 50 मैचों में 22.50 की औसत से 585 रन बनाए हैं. वह एक ही अर्धशतक लगा पाए हैं.

हरियाणा पर मुंबई की बड़ी जीत

पुणे के डीवाई पाटिल एकेडमी में खेले गए मुकाबले में हरियाणा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए थे. मुंबई को जीत के लिए 235 रन का विशाल लक्ष्य मिला था. जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से न सिर्फ इस लक्ष्य को बौना साबित किया बल्कि अपनी टीम को 15 गेंद पहले 4 विकेट से जीत दिला दी. पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल ने 50 गेंद पर 16 चौके और 1 छक्के की मदद से 101 रन की पारी खेली. इस दौरान 23 गेंद पर उन्होंने अर्धशतक और 48 गेंद पर शतक लगाया. सरफराज ने भी तूफानी बल्लेबाजी की और मात्र 25 गेंद पर 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए. दोनों के बीच 37 गेंद पर 88 रन की तूफानी साझेदारी हुई.