सरफराज खान की टॉपलेस तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, जिसे कहते थे अनफिट, उसने दिखा दी फुल बॉडी

Sarfaraz Khan Topless Picture: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज पहले टीम इंडिया के कई खिलाड़ी अभ्यास में लग गए हैं. अभी स्क्वॉड का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज खान को मौका मिल सकता है. सरफराज इन दिनों बल्लेबाजी के साथ-साथ फिटनेस पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने अपना वजन भी घटाया है और वह पहले से काफी फिट नजर आ रहे हैं. इस क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर टॉपलेस तस्वीर डालकर सनसनी मचा दी.

बिना शर्ट के दिखे सरफराज

पहले सरफराज ने बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी (एनसीए) में रोहित शर्मा के साथ अपनी एक तस्वीर साझा कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी. उसके बाद उन्होंने बिना शर्ट के अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसने प्रशंसकों को दीवाना बना दिया है. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस तस्वीर ने तुरंत ही लोगों का ध्यान खींचा. प्रशंसक कमेंट सेक्शन में उनकी फिटनेस और आने वाले सीजन से पहले उनकी तैयारी की सराहना कर रहे हैं.

लगातार शानदार प्रदर्शन

सरफराज घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं. चेन्नई में चल रहे बुची बाबू टूर्नामेंट में उन्होंने हरियाणा के ख़िलाफ़ 109 गेंदों में नाबाद 109 रनों की पारी खेली. जब मुंबई की टीम 84 रन पर चार विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी, तब उन्होंने हार्दिक तमोरे के साथ मिलकर 117 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर पारी को संभाला. उनकी इस पारी में नौ चौके और पांच छक्के शामिल थे. टूर्नामेंट के पहले मैच में टीएनसीए XI के खिलाफ उनके 138 रनों के शानदार प्रदर्शन के ठीक बाद आई है.

Captain Rohit Sharma sharing his experience with Sarfaraz Khan - Ro, the favourite for all Youngsters. pic.twitter.com/jcuEmJ7RrE — Johns. (@CricCrazyJohns) September 16, 2025

रोहित शर्मा भी कर रहे तैयारी

जल्द ही भारत में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज होने वाली है. ऐसे में सरफराज का यह प्रदर्शन सही समय पर आया है.दूसरी तरफ, रोहित शर्मा भी अपनी तैयारी के दौर में हैं. वह 19 अक्टूबर को पर्थ में शुरू होने वाली तीन मैचों की ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं. शानदार करियर के बाद मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 38 वर्षीय रोहित सात महीने से ज्यादा समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर नजर गड़ाए हुए हैं.