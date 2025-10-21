गुमनाम हो रहा भारत का 'ब्रैडमैन'... IND A स्क्वाड से भी BCCI ने निकाल फेंका, सोशल मीडिया पर आया तूफान

BCCI: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इन दिनों सेलेक्शन को लेकर रडार पर है. रोहित शर्मा की कप्तानी जाना, मोहम्मद शमी का ड्रॉप होना और हर्षित राणा का तीनों फॉर्मेट में होना पहले ही फैंस को खटक रहा था. लेकिन अब लिस्ट में नया नाम चर्चा में आया है जो बीसीसीआई के रडार से अब बाहर नजर आ रहा है. ये वो खिलाड़ी है जिसने अपने औसत से ब्रैडमैन से तुलना करने पर लोगों को मजबूर कर दिया. घरेलू क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने गुच्छों में दोहरे शतक लगाए और जब टीम इंडिया में डेब्यू किया तो शानदार बल्लेबाजी की.

ब्रैडमैन से हुई तुलना

हम बात कर रहे हैं सरफराज खान की जिन्हें भारत का ब्रैडमैन भी कहें तो गलत नहीं होगा. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सरफराज का बल्लेबाजी औसत 82.83 तक रह चुका है. यह इस प्रारूप में 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले किसी भी बल्लेबाज का दूसरा सबसे ज्यादा औसत रहा. उनसे बेहतर औसत वाला एकमात्र बल्लेबाज डोनाल्ड ब्रैडमैन हैं, जिनके नाम 95.14 की औसत से 28067 रन हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय टीम में किया डेब्यू

साल 2024 की शुरुआत में सरफराज खान ने अपना टेस्ट डेब्यू किया. इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू सीरीज में उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी की और 3 मैच में 2 फिफ्टी ठोकीं. इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में एक मैच में 150 रन ठोक डाले. इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया टूर पर वह बैठे रहे और इसके बाद ऐसे ड्रॉप हुए कि इंडिया ए में भी बीसीसीआई ने तरजीह नहीं दी है.

ये भी पढ़ें.. 51 ओवर स्पिन... वनडे इतिहास का सबसे अजीब फैसले ने दिलाई जीत, रिकॉर्डबुक में दर्ज हुआ मुकाबला

इंडिया ए स्क्वाड से ड्रॉप

बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए 21 अक्टूबरको इंडिया ए के स्क्वाड का ऐलान किया. रेड बॉल के स्क्वाड में सरफराज खान का नाम नहीं है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल देखने को मिला. उन्होंने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेला था, जहाँ उन्होंने दो पारियों में क्रमशः 42 और 32 रन बनाए थे. लेकिन इसके बावजूद उनका चयन नहीं हुआ है. सरफराज ने फिटनेस के मुद्दे को भी मिटा दिया और कड़ी मेहनत कर पूरी तरह से फिट हो चुके हैं.