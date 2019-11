सचिन तेंदुलकर दे सकते हैं भारतीय क्रिकेट में खास योगदान, गांगुली का है यह प्लान

नई दिल्ली: बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के फौरन बाद ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) ने अपने कामकाज का अंदाज दिखाते हुए कई पहल शुरू कीं. इनमें सबसे उल्लेखनीय भारत-बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के बीच 22 नवंबर को होने वाले कोलकाता टेस्ट का डे-नाइट मैच होना है. गांगुली पहले ही कह चुके हैं कि वे भारतीय क्रिकेट में किस तरह के बदलाव करेंगे. इसी कड़ी में उन्होंने टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेदुलकर (Sachin Tendulkar) की नई भूमिका के बारे में सोच रखा है.

यह काम करें सचिन

गांगुली चाहते हैं कि महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर युवा खिलाड़ियों को उत्कृष्ट बनाने के लिए काम करें. बताया जा रहा है कि सचिन को उनकी इस नई भूमिका के लिए मनाने की प्रक्रिया अभी भी शुरुआती स्तर पर है. लेकिन गांगुली चाहते हैं कि सचिन आगामी स्टार खिलाड़ियों को विकसित करने का काम करें.

काम शुरू हो भी गया है

बीसीसीआई के सूत्र ने कहा, "इस दिशा में काम शुरू हो गया है, पर इस मामले में बयान देना अभी जल्दबाजी होगी. अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो शुभमन गिल, ऋषभ पंत या पृथ्वी शॉ को दिग्गजों के साथ वक्त बिताते हुए देखा जा सकता है. वे न केवल क्रिकेट क्षमताओं के अलावा खेल के मानसिक पक्ष पर भी बातचीत कर सकते हैं."

