IND vs PAK Final: 1986, 1994 और फिर 2017... फाइनल में रंग बदल देता है पाकिस्तान, सूर्यकुमार यादव को रहना होगा सावधान

India vs Pakistan Final: एशिया कप में एक नया इतिहास बनने जा रहा है. इस टूर्नामेंट में पहले कभी फाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने नहीं आई हैं. कुछ ही घंटों में एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. यूं तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है लेकिन फाइनल में पाकिस्तान रंग बदल देता है. 

 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:13 PM IST
India vs Pakistan Final: एशिया कप में एक नया इतिहास बनने जा रहा है. इस टूर्नामेंट में पहले कभी फाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने नहीं आई हैं. कुछ ही घंटों में एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. यूं तो फॉर्मेट कोई भी हो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है लेकिन फाइनल में पाकिस्तान रंग बदल देता है. यह हम नहीं बल्कि इसकी गवाही भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल के आंकड़े दे रहे हैं. 

दो बार हार चुका पाकिस्तान

पाकिस्तान एशिया कप 2025 में भारत से दो बार शिकस्त झेल चुका है. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा. ओवरऑल टी20 के आंकड़ों में भी पाकिस्तान भारत के करीब भी नजर नहीं आता है. लेकिन जब फाइनल की बात आती है तो कुछ भी एकतरफा नजर नहीं आता. मल्टीनेशन फाइनल मुकाबलों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच खिताबी जंग 5 बार देखने को मिली है. 

भारत के डरावने आंकड़े

टीम इंडिया अक्सर पाकिस्तान पर हावी रही है. सूर्यकुमार यादव भी पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में ओवरकॉन्फिडेंट नजर आए. उन्होंने संवाददाताओं से इसे राइवलरी कहने से मना किया, क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान पर हावी रहा. लेकिन फाइनल में उन्हें सावधान रहना होगा. क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने रंग बदला है और इसके आंकड़े भी डरावने हैं. 

3 बार हारा भारत

मल्टीनेशन फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच 5 बार टक्कर हुई है जिसमें से पाकिस्तान ने भारत को 3 बार करारी शिकस्त दी है. भारत के नाम महज 2 जीत नसीब हुई हैं. एशिया कप 2025 में भी पाकिस्तान की टीम 2 बार भले ही हार चुकी है, लेकिन सूर्या एंड कंपनी पर भारी पड़ सकती है. साल 1986 और 1994 में ऑस्ट्रल एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को करारी हार दी थी. इसके बाद साल 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा था. पिछली बार पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा मैच विनर साबित हुए थे. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

;