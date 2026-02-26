IND vs ZIM: भारत के साथ जिम्बाब्वे के 3 उलटफेर.. 2 बार 150 के अंदर समेटा, देखें डरावने आंकड़े

IND vs ZIM Head to Head: टी20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए ग्रुप स्टेज जितना शानदार रहा उतना ही चैलेंजिंग सुपर-8 साबित हो रहा है. साउथ अफ्रीका से 76 रन की पहली हार के बाद टीम इंडिया सेमीफाइनल की गुत्थी सुलझाने के लिए पापड़ बेलती नजर आने वाली है. भारत का सुपर-8 का दूसरा मुकाबला अंडरडॉग जिम्बाब्वे के खिलाफ आज शाम (26 फरवरी) को है जिसमें फैंस एकतरफा जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. लेकिन जिम्बाब्वे को हल्के में लेना टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है. 3 दफा ऐसा हुआ है जब जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया के साथ बड़े उलटफेर कर दुनियाभर में खलबली मचाई है.

इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया खेला

भारत के खिलाफ उलटफेर गिनाने से पहले हम आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ जिम्बाब्वे का खेला बताते हैं. ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम को जिम्बाब्वे ने ऐसा रौंदा की कंगारू टीम वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गई. सुपर-8 में ऐतिहासिक अंदाज में जिम्बाब्वे ने क्वालीफाई किया. जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 170 रन का लक्ष्य दिया था और कंगारू टीम को 150 के भीतर ही समेट दिया. ये पहली बार नहीं था जब इस अंडरडॉग टीम ने किसी फुल मेंबर टीम को 150 के भीतर रोका हो बल्कि भारत के साथ ऐसा 2 बार जिम्बाब्वे पहले ही कर चुकी है.

रहाणे की कप्तानी पर दाग

टीम इंडिया के जिम्बाब्वे से पहले उलटफेर की कहानी साल 2015 की है जब जिम्बाब्वे की टीम ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर दाग डाल दिया था. मुकाबला हरारे में था और भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज खेल रही थी. दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे ने उलटफेर कर दिया. पहले बैटिंग चुनी और बोर्ड पर 145 रन टांग दिए थे. इसके बाद गेंदबाजी में जिम्बाब्वे ने असली रूप दिखाया और टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. भारत की तरफ से रॉबिन उथप्पा (42) टॉप स्कोरर रहे थे, लेकिन टीम इंडिया को दिलाने में कामयाब नहीं हुए थे. जिम्बाब्वे ने भारत को 10 रन से मात दी थी.

मास्टरमाइंड धोनी भी फेल

जिम्बाब्वे ने एक ऐसा उलटफेर किया था कि भारत के सबसे सफल कप्तान धोनी भी फेल हो गए थे. साल 2016 में हरारे में ही जिम्बाब्वे और इंडिया की टक्कर थी. टी20 सीरीज के पहले ही टी20 मैच में धोनी एंड कंपनी को जिम्बाब्वे ने धो दिया था. जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 170 रन टांगे थे जवाब में टीम इंडिया 168 रन पर ही रुक गई. जिम्बाब्वे ने रोमांचक जीत दर्ज की थी. जिम्बाब्वे की तरफ से एल्टन चिगुम्बरा ने 8वें नंबर पर फिफ्टी ठोकी थी. भारत की तरफ से मनीष पांडे ने 48 रन ठोके लेकिन भारत को हार मिली.

कप्तान गिल का भी टूटा दिल

धोनी और रहाणे के बाद जिम्बाब्वे ने युवा कप्तान गिल का भी दिल तोड़ दिया. 2024 में हरारे में ही जिम्बाब्वे ने भारत के साथ उलटफेर किया. जिम्बाब्वे ने भारत को 116 रन का लक्ष्य दिया था. इस बार सिकंदर रजा चमके. 22 रन ठोके और जैसे-तैसे जिम्बाब्वे ने 116 रन का लक्ष्य भारत के सामने रखा. इसके बाद सिकंदर रजा ने फिरकी का कमाल दिखाते हुए 3 विकेट झटके और टर्निंग पाइंट बना दिया. जिम्बाब्वे ने मैच को 13 रन से अपने नाम किया.