हरमनप्रीत कौर की कुंडली में वर्ल्ड कप उठाने का योग, फाइनल मैच से पहले ज्योतिष ने कर दी ये बड़ी भविष्यवाणी

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले बड़ी भविष्यवाणी की गई है. वैज्ञानिक ज्योतिषी ग्रीनस्टोन लोबो का अनुमान है कि इस विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की जीतने की 90% संभावना है. ग्रीनस्टोन लोबो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की कुंडली को सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 02, 2025, 08:39 AM IST
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले बड़ी भविष्यवाणी की गई है. वैज्ञानिक ज्योतिषी ग्रीनस्टोन लोबो का अनुमान है कि इस विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की जीतने की 90% संभावना है. ग्रीनस्टोन लोबो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की कुंडली को सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं. ग्रीनस्टोन लोबो का मानना ​​है कि भारत एक ऐतिहासिक जीत के लिए तैयार हैं. ग्रीनस्टोन लोबो ने यह एक साहसिक भविष्यवाणी की है. ग्रीनस्टोन लोबो को पूरा भरोसा है कि टीम इंडिया के पास वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने की 90 प्रतिशत संभावना है.

वर्ल्ड कप फाइनल मैच से पहले बड़ी भविष्यवाणी

साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा है, जबकि भारत तीसरी बार फाइनल में आया है. बता दें कि न तो भारत और न ही साउथ अफ्रीका ने कभी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता है. इस मुकाबले के साथ एक नई टीम महिला वनडे वर्ल्ड कप की विजेता बनेगी. वैज्ञानिक ज्योतिषी ग्रीनस्टोन लोबो के मुताबिक हरमनप्रीत कौर की कुंडली में इतिहास रचने का योग है. लोबो ने कहा, 'क्रिकेट को फॉलो करने वाले ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि हां, भारत ने बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, और अब उनका सामना एक छोटी टीम - दक्षिण अफ्रीका से होगा, इसलिए यह आसान होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं है.'

हरमनप्रीत कौर की कुंडली एक अरब में से एक

ग्रीनस्टोन लोबो ने कहा, 'भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की कुंडली एक अरब में से एक है. उनका प्लूटो ग्रह जीरो डिग्री पर है, ऐसा 240 साल में एक बार होता है. यह कुंडली उन लोगों की है, जो इतिहास रचते हैं और पहली बार कुछ करते हैं.' ग्रीनस्टोन लोबो ने घोषणा की, 'मैं कह रहा हूं कि भारत के जीतने की 90% संभावना है.' ग्रीनस्टोन लोबो का मानना ​​है कि हरमनप्रीत कौर की किस्मत में यह गौरव हासिल करना लिखा है. अगर भारत जीतता है, तो यह देश की पहली महिला वर्ल्ड कप जीत होगी.

हरमनप्रीत कौर के पास इतिहास रचने की क्षमता

ग्रीनस्टोन लोबो ने कहा, 'हरमनप्रीत कौर की कुंडली दर्शाती है कि उनमें इतिहास रचने की क्षमता है. अंत में, ग्रीनस्टोन लोबो ने एक दिलचस्प मोड़ की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, 'भारत लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलिया से हार गया और फिर सेमीफाइनल में उसने कंगारुओं को हरा दिया. भारत लीग स्टेज में साउथ अफ्रीका से भी हार गया और अब वह फाइनल में उन्हें हराने की संभावना रखता है.' गौरतलब है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दोपहर 3 बजे से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. विमेंस वर्ल्ड कप के 52 साल के इतिहास में पहली बार भारत के पास खिताब जीतने का मौका है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

