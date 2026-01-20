बांग्लादेश नहीं माना तो दूसरी बार चमकेगी इस टीम की किस्मत, 2009 में भी अचानक हुई थी T20 वर्ल्ड कप में एंट्री

Advertisement
Will Scotland Replace Bangladesh: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन मेगा इवेंट में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर सस्पेंस बरकरार है. भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव और मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल से छुट्टी के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस जिद्द पर अड़ा है कि वो अपने खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत नहीं भेजेगा. BCB ने आईसीसी से ये गुहार लगाई है कि उनके मुकाबले भारत की जगह श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:40 AM IST
Will Scotland Replace Bangladesh in T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 7 फरवरी से आईसीसी के मेगा इवेंट का आगाज होना है, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका को मिली है. हालांकि, विश्व कप से पहले बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर सस्पेंस बरकरार है. भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव और मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल से छुट्टी के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस जिद्द पर अड़ा है कि वो अपने खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत नहीं भेजेगा. BCB ने आईसीसी से ये गुहार लगाई है कि उनके मुकाबले भारत की जगह श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं.

बुधवार, 21 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड इस मामले में बड़ा फैसला ले सकता है. आईसीसी ने इससे पहले साफ किया था कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है और उन्हें कोई खतरा नहीं है. हालांकि, BCB मानने को तैयार नहीं है. बड़ा सवाल ये है कि अगर आगामी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश हिस्सा नहीं लेता है तो क्या होगा?

स्कॉटलैंड की चमकेगी किस्मत?

ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि अगर 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश हिस्सा नहीं लेता है तो उनकी जगह आईसीसी टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड की एंट्री हो जाएगी. हालांकि, इसको लेकर अभी तक ICC की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. हां, इतना जरूर है कि अगर BCB अपनी जिद्द पर अड़ा रहा तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. इस स्थिति में उनकी जगह स्कॉटलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप में वाइल्ड एंट्री मार सकती है.

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया है. बांग्लादेश की टीम को Group-C में जगह मिली है. इस ग्रुप में उनके अलावा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली है. अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से पीछे हटता है तो इस स्थिति में स्कॉटलैंड की वाइल्ड एंट्री हो जाएगी. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि 20 टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा ले रही हैं. वहीं आईसीसी रैंकिंग में स्कॉटलैंड 21वें स्थान पर है. यही कारण है कि वो रेस में सबसे आगे हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2009 में क्या हुआ था?

बता दें कि अगर ऐसा होता है तो स्कॉटलैंड की टीम खुद को बेहद लकी मानेगी. ऐसा इसलिए उन्होंने 2009 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भी उनकी अचानक एंट्री हुई थी. 2009 में, जिम्बाब्वे ने राजनीतिक कारणों से इंग्लैंड में आयोजित टी20 विश्व कप से नाम वापस ले लिया था और उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान की नई नौटंकी... बांग्लादेश के सपोर्ट में T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने की धमकी! अब क्या करेगा ICC?

 

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

T20 World Cup

Trending news

