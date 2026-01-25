T20 वर्ल्ड कप में अचानक मिला मौका, स्कॉटलैंड क्रिकेट ने दिया ऐसा रिएक्शन, कंफर्म किया भारत दौरे का पूरा प्लान

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप में अचानक मिला मौका, स्कॉटलैंड क्रिकेट ने दिया ऐसा रिएक्शन, कंफर्म किया भारत दौरे का पूरा प्लान

स्कॉटलैंड को ऑफिशियल तौर पर ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह हिस्सा के लिए कंफर्म कर दिया गया है और उन्होंने तुरंत भारत जाने के प्लान का खुलासा कर दिया है. ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में 7 फरवरी से खेला जाएगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने टूर्नामेंट के तय कार्यक्रम के तहत खेलने से मना कर दिया है, जिसके अनुसार इस टीम को अपने लीग स्टेज के मैच भारत में खेलने थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 25, 2026, 08:36 AM IST
स्कॉटलैंड को ऑफिशियल तौर पर ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह हिस्सा के लिए कंफर्म कर दिया गया है और उन्होंने तुरंत भारत जाने के प्लान का खुलासा कर दिया है. ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में 7 फरवरी से खेला जाएगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने टूर्नामेंट के तय कार्यक्रम के तहत खेलने से मना कर दिया है, जिसके अनुसार इस टीम को अपने लीग स्टेज के मैच भारत में खेलने थे. इसके बाद शनिवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पुष्टि कर दी थी कि स्कॉटलैंड इस बड़े इवेंट में बांग्लादेश की जगह लेगा.

T20 वर्ल्ड कप में अचानक मिला मौका

बांग्लादेश ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से रिलीज किए जाने के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने ग्रुप-स्टेज मुकाबले भारत के बजाय श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी. उसने आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का भी सुझाव दिया था, लेकिन आईसीसी इसके लिए राजी नहीं हुआ. क्रिकेट स्कॉटलैंड ने कहा है कि उसकी पुरुष टीम कई हफ्तों से ट्रेनिंग कर रही है और अब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले माहौल में ढलने के लिए तुरंत भारत जाएगी.

स्कॉटलैंड क्रिकेट ने दिया ऐसा रिएक्शन

टूर्नामेंट के लिए टीम सेलेक्शन के बारे में जानकारी आने वाले दिनों में दी जाएंगी. क्रिकेट स्कॉटलैंड के चेयरमैन विल्फ वॉल्श ने कहा, 'शनिवार सुबह आईसीसी चेयरमैन जय शाह का फोन आया, जिसमें पुष्टि की गई है कि स्कॉटलैंड को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का न्योता मिलेगा. मुझे अपनी टीम की ओर से इसे स्वीकार करते हुए खुशी हुई, जो खेलने के लिए तैयार है. हम इस मौके के लिए आईसीसी को धन्यवाद देते हैं और आने वाले हफ्तों में भारत में दुनिया की कुछ बेहतरीन टीमों के साथ मुकाबला करने के लिए उत्सुक हैं.'

स्कॉटलैंड की टीम ग्रुप-सी में

क्रिकेट स्कॉटलैंड की चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रुडी लिंडब्लेड ने कहा, 'आज सुबह मुझे आईसीसी से एक पत्र मिला, जिसमें पूछा गया था कि क्या हमारी टीम मेंस टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगी? हमने इसे स्वीकार लिया है. हम इस निमंत्रण के लिए आईसीसी के आभारी हैं. यह स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों के लिए लाखों समर्थकों के सामने ग्लोबल स्टेज पर मुकाबला करने का एक शानदार मौका है. हम यह भी मानते हैं कि यह मौका मुश्किल और खास हालात में मिला है. हमारी टीम पिछले कुछ हफ्तों से आगामी टूर की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कर रही थी और अब जल्द ही स्थानीय हालात में ढलने के लिए भारत पहुंचने की तैयारी कर रही है.' स्कॉटलैंड की टीम अब ग्रुप-सी के मुकाबलो में इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज से भिड़ेगी. यह टीम अपने तीन मैच कोलकाता में, जबकि एक मुंबई में खेलेगी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Scotland

