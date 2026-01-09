बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे ट्रेविस हेड और स्कॉट बोलैंड, कैमरन ग्रीन पर भी अचानक आ गया बड़ा अपडेट

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटबिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे ट्रेविस हेड और स्कॉट बोलैंड, कैमरन ग्रीन पर भी अचानक आ गया बड़ा अपडेट

ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से एशेज सीरीज जिताने वाले स्टार क्रिकेटर्स ट्रेविस हेड और स्कॉट बोलैंड बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे. ट्रेविस हेड 629 रन बनाकर एशेज सीरीज के टॉप रन स्कोरर रहे थे, जबकि स्कॉट बोलैंड ने 159.5 ओवर की गेंदबाजी की थी और 20 विकेट लिए थे. दोनों खुद को बीबीएल से दूर रखेंगे.

Jan 09, 2026, 02:38 PM IST
ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से एशेज सीरीज जिताने वाले स्टार क्रिकेटर्स ट्रेविस हेड और स्कॉट बोलैंड बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे. ट्रेविस हेड 629 रन बनाकर एशेज सीरीज के टॉप रन स्कोरर रहे थे, जबकि स्कॉट बोलैंड ने 159.5 ओवर की गेंदबाजी की थी और 20 विकेट लिए थे. दोनों खुद को बीबीएल से दूर रखेंगे.

बिग बैश लीग में कौन-कौन लेगा हिस्सा?

बिग बैश लीग में लौटने वाले खिलाड़ियों में एलेक्स कैरी (एडिलेड स्ट्राइकर्स), ब्रेंडन डॉगेट (मेलबर्न रेनेगेड्स), जोश इंग्लिस (पर्थ स्कॉर्चर्स), उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन (ब्रिस्बेन हीट), टॉड मर्फी और स्टीव स्मिथ (सिडनी सिक्सर्स), जेक वेदराल्ड और ब्यू वेबस्टर (होबार्ट हरिकेंस) का नाम शामिल है. सभी 10 जनवरी से अपनी-अपनी टीमों के लिए उपलब्ध रहेंगे.

माइकल नेसर ब्रिस्बेन हीट में शामिल होंगे

माइकल नेसर 14 जनवरी को ब्रिस्बेन हीट में शामिल होंगे, जबकि मिचेल स्टार्क 16 जनवरी को सिडनी सिक्सर्स में वापस शामिल होंगे. स्कॉट बोलैंड और ट्रैविस हेड सभी पांच एशेज टेस्ट मैच खेलने के बाद बीबीएल के लिए नहीं लौटेंगे. कैमरन ग्रीन भी पीठ दर्द से रिकवर कर रहे हैं, इस वजह से उपलब्ध नहीं हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि एशेज में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी फिट होने के लिए अलग-अलग प्लान फॉलो करेंगे और आगामी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारी करेंगे.

कई ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट खिलाड़ी BBL में लौट रहे

बिग बैश लीग के कार्यकारी प्रबंधक एलिस्टेयर डॉबसन ने कहा, 'बीबीएल 15 सीजन में शानदार क्रिकेट देखने को मिला है. फैंस का अनुभव भी शानदार रहा है. हम बहुत खुश हैं कि एशेज सीरीज जीतने के बाद कल रात से कई ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट खिलाड़ी लीग में लौट रहे हैं. बीबीएल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का हम शुक्रिया करते हैं.'

पांच टेस्ट की एशेज सीरीज बहुत मुश्किल रही

सीए के जनरल मैनेजर, नेशनल टीम्स, बेन ओलिवर ने कहा, 'हमें ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेस्ट टीम और एशेज जीतने में उनकी शानदार कामयाबी पर बहुत गर्व है. पांच टेस्ट की एशेज सीरीज बहुत मुश्किल होती है. खिलाड़ी और स्टाफ अपनी तैयारी और मैनेजमेंट के लिए श्रेय के हकदार हैं. बीबीएल में लौट रहे खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं.'

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

cricket

