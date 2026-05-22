रणजी ट्रॉफी ही बंद कर दो... नंबर-1 गेंदबाज के साथ 'नाइंसाफी', अजीत अगरकर पर फूटा 3 दिग्गजों का गुस्सा

India vs Afghanistan Test: अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट के लिए जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को भारतीय टीम में नहीं चुना गया है. आकिब की अनदेखी करने पर पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति की कड़ी आलोचना की है. नबी ने 2025-26 के रणजी ट्रॉफी सीजन में असाधारण प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई. पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान और पूर्व मुंबई कप्तान शिशिर हट्टंगड़ी ने सवाल उठाए.

नबी ने पिछले रणजी सीजन में 10 मैचों में 12.56 की शानदार औसत से 60 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में सीजन का अंत किया. जम्मू-कश्मीर को उनका पहला रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. इसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया.

बड़े मुकाबलों में नबी ने मचाया धमाल

इस 29 वर्षीय स्विंग गेंदबाज ने पूरे सीजन में मैच जिताऊ प्रदर्शन किए. उन्होंने हुबली में कर्नाटक के खिलाफ फाइनल की पहली पारी में 54 रन देकर 5 विकेट झटके. इससे पहले कल्याणी में बंगाल के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 123 रन देकर 9 विकेट और इंदौर में मध्य प्रदेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 110 रन देकर 12 विकेट (7/40 और 5/70) हासिल किए थे. उनके खाते में सात बार पांच विकेट लेने का कारनामा दर्ज है.

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वेंगसरकर ने क्या कहा?

वेंगसरकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में चयनकर्ताओं के इस फैसले को पूरी तरह से 'बेतुका और हैरान करने वाला' बताया है. उन्होंने गुस्से में कहा, ''यह किस तरह का चयन है? यह स्वीकार्य नहीं है और यह घोर अन्याय है.'' उन्होंने आगे कहा कि आकिब नबी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है और वह किसी भी अन्य खिलाड़ी से पहले टीम में जगह पाने के हकदार थे.

क्या घरेलू क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए?

पूर्व मुख्य चयनकर्ता वेंगसरकर ने घरेलू क्रिकेट के महत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस स्तर के प्रदर्शन को नजरअंदाज किया जाता है, तो बीसीसीआई को घरेलू क्रिकेट ही बंद कर देना चाहिए. गौरतलब है कि नबी ने पिछले रणजी सीजन में भी 13.27 की औसत से 44 विकेट लिए थे, लेकिन उनकी गति को लेकर कथित चिंताओं के कारण उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया.

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क्या रफ्तार विकेट लेने से ज्यादा जरूरी है?

वेंगसरकर चयनकर्ताओं के गति वाले तर्क से सहमत नहीं हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि एक गेंदबाज को विकेट लेने की उसकी क्षमता के आधार पर चुना जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ''भले ही वह 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करता हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात विकेट लेने की उसकी क्षमता है, जो इस बच्चे ने लगातार दिखाई है.''

क्या अफगानिस्तान टेस्ट डेब्यू के लिए सही मौका था?

जसप्रीत बुमराह को आराम दिए जाने के कारण वेंगसरकर का मानना है कि यह नबी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परखने का सबसे सही समय था. उन्होंने कहा कि जब कोई खिलाड़ी फॉर्म में हो, तभी उसे मौका दिया जाना चाहिए, न कि तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वह अपना आत्मविश्वास या फिटनेस खो न दे.

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इन दिग्गजों ने भी उठाए थे सवाल

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी आकिब की अनदेखी की आलोचना की और सोशल मीडिया पर लिखा कि रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए. पूर्व मुंबई कप्तान शिशिर हट्टंगड़ी ने भी वेंगसरकर की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि यदि रणजी ट्रॉफी पैमाना है, तो प्रदर्शन का सम्मान किया जाना चाहिए.