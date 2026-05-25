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Hindi Newsक्रिकेट13 ट्रॉफी विनर्स के बिना IPL 2026 का प्लेऑफ... 19 सालों के इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा

13 ट्रॉफी विनर्स के बिना IPL 2026 का प्लेऑफ... 19 सालों के इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा

IPL 2026:  इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का रोमांच अब दोगुना होने वाला है. ग्रुप स्टेज के बाद अब प्लेऑफ राउंड में 4 टीमों के बीच मैदान पर जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी. IPL के 19 सालों के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब 13 ट्रॉफी जीतने वाली 3 टीमों में से किसी ने प्लेऑफ तक का सफर तय नहीं किया है. इन 13 ट्रॉफी से हमारा मतलब है चेन्नई सुपर किंग्स (5 ट्रॉफी), मुंबई इंडियंस (5 ट्रॉफी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (3 ट्रॉफी).

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 25, 2026, 03:39 PM IST
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13 ट्रॉफी विनर्स के बिना IPL 2026 का प्लेऑफ (PC: iplt20.com)
13 ट्रॉफी विनर्स के बिना IPL 2026 का प्लेऑफ (PC: iplt20.com)

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का रोमांच अब दोगुना होने वाला है. ग्रुप स्टेज के बाद अब प्लेऑफ राउंड में 4 टीमों के बीच मैदान पर जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी. 28 मार्च को जब आईपीएल 2026 का आगाज हुआ था, तब 10 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थीं. ग्रुप स्टेज में 6 टीमों का पत्ता कट गया. टॉप-4 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने जगह पक्की की है. IPL के 19 सालों के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब 13 ट्रॉफी जीतने वाली 3 टीमों में से किसी ने प्लेऑफ तक का सफर तय नहीं किया है. इन 13 ट्रॉफी से हमारा मतलब है चेन्नई सुपर किंग्स (5 ट्रॉफी), मुंबई इंडियंस (5 ट्रॉफी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (3 ट्रॉफी).

13 ट्रॉफी वाली टीमें प्लेऑफ से बाहर

एक समय पर आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का दबदबा हुआ करता था. केकेआर ऐसी टीम थी, जिन्होंने ट्रॉफी जीतने के मामले में इन दोनों टीमों को थोड़ी टक्कर दी. इन 3 टीमों के अलावा किसी फ्रेंचाइजी ने एक से ज्यादा बार IPL ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया है. हालांकि, आईपीएल 2026 में ये बदलने वाला है. जिन 4 टीमों ने प्लेऑफ में जगह बनाई है, वो सभी एक-एक बार खिताब जीत चुकी है. RCB ने 17 सालों का सूखा खत्म कर पिछले साल खिताब अपने नाम किया था. गुजरात टाइटंस 2022 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में चैंपियन बनी थी. SRH ने 2016 और राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के पहले सीजन (2008) में खिताब जीता था.

19 सालों में दूसरी बार हुआ ऐसा

आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब CSK, MI और KKR के बिना प्लेऑफ खेला जाएगा. 2022 में भी इन तीन टीमों ने प्लेऑफ का सफर तय नहीं किया था. ये कहना गलत नहीं होगा कि अब IPL में इन तीन टीमों की बादशाहत धीरे-धीरे खत्म होने लगी है. आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स 14 मैचों में 6 जीत और 8 हार के साथ 8वें स्थान पर हैं. मुंबई इंडियंस 14 मैचों में 4 जीत और 10 हार के साथ 9वें नंबर पर हैं, जबकि केकेआर 14 मैचों में 6 जीत और 7 हार के साथ 7वें स्थान पर हैं.

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आईपीएल 2026 प्लेऑफ का कार्यक्रम

क्वालीफायर-1: मंगलवार, 26 मई: आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस (धर्मशाला)
एलिमिनेटर: बुधवार, 27 मई- सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स (मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़)

यह भी पढ़ें: विराट कोहली या शुभमन गिल की नहीं... IPL 2026 में ये टीम बनेगी विजेता? अक्षर पटेल की भविष्यवाणी ने मचाया बवाल

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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