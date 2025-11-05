Advertisement
कैसे पड़ा विराट का चीकू नाम? कोहली के फैन होकर भी आपको नहीं पता होगा इसका जवाब, जानें पूरी कहानी

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:29 PM IST
विराट कोहली आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं. विराट के चाहने वालों की कमी नहीं है. उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में जो नाम कमाया है उसके बारे में शायद ही कोई सोच पाएगा. कोहली ने टीम इंडिया के लिए कई मैच विनिंग पारियां भी खेली है. उन्होंने ऐसी परिस्थितियों से मैच जिताया है जहां से जीत असंभव मानी जाती थी.  वह टीम इंडिया के एक ऐसे स्टार रहे हैं जो कि सदियों तक पहचाने जाएंगे. यूं तो कोहली को लोग कई सारे निकनेम से बुलाते हैं, लेकिन उनका एक नाम ऐसा भी है जिसे लोग खूब पसंद करते हैं खासकर भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी. आइए जानते हैं कैसे कोहली का नाम चीकू पड़ा.

कैसा पड़ा चीकू नाम?

एक इंटरव्यू के दौरान विराट से पूछा गया कि उनका नाम चीकू कैसे पड़ा सवाल सुनते ही विराट हंस पड़े. दरअसल, एक बार दिल्ली की टीम मुंबई में रणजी मैच खेल रही थी.  उस समय  विराट के साथ वीरेंद्र सहवाग, मिथून मनहास, गौतम गंभीर खिलाड़ी खेल रहे थे. विराट कोहली एक दिन शाम में बाल कटवाकर नए लुक के साथ होटल लौटकर आए तो उन्होंने सबसे पूछा कैसा लग रहा है.  इस पर टीम के सहायक कोच अजीत चौधरी ने कहा कि तुम चीकू लग रहे हो. कोहली को ये नाम काफी पसंद आया और उन्हें ये नाम कभी बुरा नहीं लगा.

धोनी ने किया फेमस

ये नाम और भी ज्यादा चर्चा में आया और फेशम हुआ जब महेंद्र सिंह धोनी मैच के दौरान उनका यह नाम बार-बार लेकर बुलाते रहते थे. धोनी अक्सर विकेट के पीछे से कोहली को चीकू-चीकू बोलते जो कि स्टंप माइक में सुनाई देता और इंटरनेट पर जमकर क्लिप वायरल हुई. इसके बाद पूरे क्रिकेट जगत को पता लग गया कि विराट का सिर्फ कोहली नाम नहीं बल्कि चीकू भी नाम है.

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज कोहली ने साल 2024 में टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया था.  साल 2025 की शुरुआत में ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा करने का फैसला कर लिया. उनके टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के फैसले ने पूरे क्रिकेट जगत को दंग कर दिया था. अब विराट सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते नजर आते हैं. वह भारतीय टीम के लिए वनडे विश्व कप खेलना चाहते हैं, जो की साल 2027 में खेला जाना है.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

