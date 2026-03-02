Advertisement
T20 विश्व कप के बीच देखें ICC रैंकिंग, सेमीफाइनल में खेलने वाली टीमों का असली हाल,जानें क्या है टीम इंडिया का नंबर?

भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्क कर ली है. अब पांच मार्च को इंग्लैंड से सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है. बहरहाल, आज हम आपको सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सभी टीमों की आईसीसी रैंकिंग के बारे में बताएंगे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:04 PM IST
Image credit- X/ Suryakumar yadav/Aiden markram
टी20 विश्व कप 2026 में अब तक सुपर 8 के सभी मुकाबले हो चुके हैं. टूर्नामेंट अब अपने अंतिम पड़ाव में है. अब जल्द ही सेमीफाइनल शुरू होंगे और इसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें तय होगा कि इस बार टी20 विश्व कप का चैम्पियन कौन बनेगा. सेमीफाइनल में दुनिया की 4 मजबूत क्रिकेट टीमें पहुंच चुकी हैं.  इस बीच यह जानना जरूरी है कि इस समय ICC की टी20 टीम रैंकिंग कैसी है. साथ ही यह भी देखने लायक है कि इस साल के टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी टीमों की रेटिंग क्या है और वे रैंकिंग में कहां खड़ी हैं. दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मुकाबले से सेमीफाइनल की शुरुआत हो जाएगी. वहीं, 8 मार्च को साल 2026 टी 20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

टीम इंडिया ICC T20 रैंकिंग

ICC ने 27 फरवरी तक की टी20 रैंकिंग अपडेट कर दी है और इसमें टीम इंडिया पहले नंबर पर बनी हुई है. फिलहाल भारतीय टीम की रेटिंग 272 है, जो दूसरे नंबर की टीम से काफी आगे है. मतलब अभी तक कोई भी टीम भारत को पहले नंबर की रेस में चुनौती नहीं दे पा रही. टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है और अब 5 मार्च को उसका सामना इंग्लैंड से होगा. अगर वह यह मैच जीत जाती है, तो सीधे फाइनल में जगह बना लेगी.

इंग्लैंड है नंबर 2

दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम काबिज है, जिसकी रेटिंग 259 है. इंग्लैंड ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. इस बार टी20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल ICC रैंकिंग की टॉप 2 टीमों के बीच खेला जाएगा. वहीं, ऑस्ट्रेलिया भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई हो, लेकिन ICC रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है, उनकी रेटिंग 258 है.

न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका

चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिसकी रेटिंग 251 है. लगातार अच्छा खेल दिखाते हुए टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और अब देखना होगा कि फाइनल में पहुँच पाती है या नहीं. वहीं, पांचवें नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है, जिसकी रेटिंग 245 है. साउथ अफ्रीका इस बार टी20 विश्व कप 2026 में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल तक पहुँचने वाली अकेली टीम है. पहले सेमीफाइनल में 4 मार्च को नंबर चार और नंबर पांच की टीमें भिड़ेंगी, और इसमें से एक टीम फाइनल का टिकट हासिल करेगी.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

