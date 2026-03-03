Semi finals IND vs ENG: 41 साल पुराना वो गजब संयोग, जो Team India को बना रहा चैंपियन.. 5वीं बार में आएगी तीसरी ट्रॉफी?

T20 World Cup 2026 semi finals: टी20 विश्व कप 2026 में कौन सी टीम खिताब उठाएगी? इस सवाल का जवाब तो 8 मार्च को होने वाले फाइनल का रिजल्ट ही देगा, लेकिन उससे पहले एक ऐसा संयोग बन गया है, जो टीम इंडिया को खिताब दिला रहा है. जी हां, अगर इतिहास दोहराया गया तो टीम इंडिया खिताब जीतेगी. एक संयोग और इतिहास कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं. 5 मार्च को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में जब भारत और इंग्लैंड की टीमें वानखेड़े के मैदान पर उतरेंगी, तो दांव पर सिर्फ फाइनल का टिकट नहीं, बल्कि एक 'अजब-गजब' इत्तेफाक भी होगा. इतिहास गवाह है कि जब-जब भारत ने सेमीफाइनल में अंग्रेजों का घमंड तोड़ा है, तब-तब टीम इंडिया चैंपियन बनी है. ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हो चुका है.

दरअसल, आईसीसी टूर्नामेंट्स का इतिहास उठाकर देखें तो भारत और इंग्लैंड 5वीं बार आमने-सामने होने जा रहे हैं. अब तक 4 बार जंग हो चुकी है. दोनों टीमें 2-2 जीत के साथ बराबरी पर हैं. अब 5वीं बार होने वाली भिड़ंत में अगर टीम इंडिया बाजी मारती है तो वो तीसरी ट्रॉफी भी जीत सकती है. ऐसा इसलिए कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जो 2 जीत दर्ज की हैं, वो ट्रॉफी में तब्दील हुई हैं.

46 साल पहले आई थी पहली ट्रॉफी, दोबारा रिपीट होगा इतिहास?

भारत-इंग्लैंड पहला सेमीफाइनल 1983 वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था. तब टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को मात देकर खिताब जीता था. फिर 41 साल बाद यह दोनों टीमें 2024 के टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में भिड़ी थीं, तब भी टीम इंडिया ने खिताब जीता था. मतलब इस संयोग का 43वां साल है, देखना होगा यह संयोग सच होता है या नहीं. इसके अलावा 1987 वनडे वर्ल्ड कप और 2022 टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल हुआ था. इन दोनों ही बार इंग्लैंड ने बाजी मारी थी और टीम इंडिया को बाहर कर दिया था.

भारत-इंग्लैंड के बीच कब-कब हुए सेमीफाइनल मुकाबले?

पहला सेमीफाइनल- भारत और इंग्लैंड के बीच 1983 के सेमीफाइनल में टक्कर हुई थी. तब 'अंडरडॉग' भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर सबको चौंका दिया था. इंग्लैंड 60 ओवर में 213 रनों पर सिमट गई थी. भारत ने उस मैच में कपिल देव की कप्तानी में गेंदबाजों के दम पर इंग्लैंड को 213 रनों पर समेटा और जीत हासिल की थी. इसके बाद भारत ने 54.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 217 रन बना दिए थे.

दूसरा सेमीफाइनल- भारत और इंग्लैंड के बीच 1987 के विश्व कप में फिर सेमीफाइनल हुआ. 50 ओवर में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 254 रन बनाए थे और भारत को 219 रनों पर समेट दिया था. इस मैच में इंग्लैंड के लिए ग्राहम गूच ने 115 गेंदों पर 136 रन बनाए थे. भारतीय टीम मोहम्मद अजहरुद्दीन (64) की जुझारू पारी के बावजूद 219 रनों पर सिमट गई थी. यह मुकाबला सुनील गावस्कर का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच था.

तीसरा सेमीफाइनल- तीसरी भिड़ंत साल 2022 में हुई, जब इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. यह मुकाबला एडिलेड में खेला गया था, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने हार्दिक पांड्या (63) और विराट कोहली (50) के दम पर 168 रन बनाए थे. जवाब में जोस बटलर (80*) और एलेक्स हेल्स (86*) ने 170 रनों की रिकॉर्ड अटूट साझेदारी कर मात्र 16 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था.

चौथा सेमीफाइनल- चौथी भिड़ंत 2024 के टी20 विश्व कप में हुई थी, जब टीम इंडिया ने 68 रनों से मात देकर इंग्लैंड को बाहर कर दिया था. भारत ने 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए थे. जवाब में इंग्लैंड की टीम 16.4 ओवर में 103 रनों पर ही सिमट गई थी. भारत के लिए रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर 57 रन बनाए थे, जबकि कुलदीप और अक्षर ने 3-3 विकेट लिए थे. 2 विकेट बुमराह के खाते में आए थे.

