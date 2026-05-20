टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज का करियर खत्म! BCCI ने किया इग्नोर, अब कभी नहीं होगी वापसी?

Indian Cricket Team: मोहम्मद शमी का चयन अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे मैचों के लिए नहीं हुआ है. अजीत अगरकर के हालिया बयान ने मोहम्मद शमी के टेस्ट और वनडे करियर पर सवालिया निशान लगा दिया है. क्या चयनकर्ताओं ने 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए इस दिग्गज गेंदबाज से आगे बढ़ने का मन बना लिया है?
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Indian Cricket Team: भारतीय टेस्ट और वनडे योजनाओं से मोहम्मद शमी की लगातार अनुपस्थिति ने अब उनके अंतरराष्ट्रीय भविष्य को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ टीम घोषणा के बाद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की ताजा टिप्पणियों ने इस भावना को और गहरा कर दिया है. ऐसा लग रहा है कि चयनकर्ताओं ने अब इस दिग्गज तेज गेंदबाज से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है.
चोट से उबरने के बाद घरेलू क्रिकेट और आईपीएल 2026 में सक्रिय रहने के बावजूद शमी को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे और टेस्ट दोनों टीमों से बाहर रखा गया है. 19 मई को टीम घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, अगरकर ने स्वीकार किया कि इस बार भी लंबे प्रारूप के लिए शमी के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई.
अजीत अगरकर ने स्पष्ट किया कि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार, शमी का शरीर फिलहाल केवल T20 क्रिकेट के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, ''हमें बताया गया है कि इस समय उनका शरीर उन्हें खेलने की अनुमति दे रहा है... लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है, उसके अनुसार वह इस समय केवल टी20 क्रिकेट के लिए तैयार हैं. इसलिए उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई.''
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शमी ने आखिरी बार मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत के लिए खेला था, जिसके बाद वह अचानक योजनाओं से गायब हो गए. आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए उन्होंने 12 मैचों में 10 विकेट झटके हैं. इसके अलावा उन्होंने घरेलू सीजन में बंगाल के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए रणजी ट्रॉफी में 7 विकेट सहित कुल 37 विकेट लिए थे.
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शमी की अनुपस्थिति का मुख्य कारण उनकी फिटनेस मैनेजमेंट और लंबे समय के वर्कलोड की योजना है. एड़ी और अकिलीज टेंडन की सर्जरी के बाद, भारतीय प्रबंधन उन्हें बहुत जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लाने को लेकर बेहद सतर्क है. घरेलू क्रिकेट में उनकी सफल वापसी के बाद भी सेटअप के भीतर संदेह बना हुआ है कि क्या उनका शरीर टेस्ट और वनडे की शारीरिक मांगों को फिर से लगातार संभाल सकता है.