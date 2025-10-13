घर में घुसकर हमला... भारत में जन्मे क्रिकेटर ने पाकिस्तान पर की 'स्ट्राइक', लाहौर की आवाम के सामने उड़ा दीं धज्जियां

भारत में जन्मे एक क्रिकेटर ने पाकिस्तान पर विकेटों की स्ट्राइक कर दी. अकेले दम पर इस गेंदबाज ने घर में घुसकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर हमला बोला और मेजबानों की धज्जियां उड़ाकर रख दीं. दरअसल, लाहौर में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पहली पारी 378 रन पर सिमटी. भारतीय मूल के साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर सेनुरन मुथुसामी ने अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान पर कहर बरपाया. 31 साल के इस लेग स्पिनर ने पारी में पंजा खोलते हुए 6 बल्लेबाजों को चलता किया.

पाकिस्तान की उड़ाई धज्जियां

पाकिस्तानी टीम दूसरे दिन पहली पारी में 378 रन पर सिमट गई. सेनुरन मुथुसामी ने साउथ अफ्रीका के लिए इस पारी में सबसे ज्यादा 6 विकेट चटकाए. उन्होंने 32 ओवर गेंदबाजी की और 117 रन देकर 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई. यह सेनुरन का टेस्ट में पहला फाइव विकेट हॉल भी है. सेनुरन ने पाकिस्तान के दो बल्लेबाजों को नर्वस नाइंटीज का शिकार बनाया. उन्होंने इमाम उल हक (93) और सलमान आगा (93) के बड़े विकेट चटकाए, जो शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे. इसके अलावा सेनुरन ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने का भी काम किया. उनकी ही बदौलत साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 400 रन के अंदर निपटा दिया.

कौन हैं सेनुरन मुथुसामी?

सेनुरन मुथुसामी भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं. सेनुरन एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जो लेग स्लो आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. उनका जन्म उत्तर भारत के तमिलनाडु में हुआ था. उनके माता-पिता तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं, लेकिन परिवार डरबन शिफ्ट हो गया था. सेनुरन काफी छोटे थे, जब उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए थे. इस दुख की घड़ी से निकलकर मां ने सेनुरन को पाल-पोसकर बड़ा किया और एक क्रिकेटर बनाया. सेनुरन ने 2019 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था, जब भारत के खिलाफ उन्हें टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला. हालांकि, उन्हें अब तक ज्यादा मौके नहीं मिले. तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर वह साउथ अफ्रीका के लिए 15 ही मैच खेल पाए हैं.

ऐसी रही पाकिस्तान की बैटिंग

गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने मैच की तीसरी ही गेंद पर अब्दुल्ला शफीक (2) के रूप मे अपना शुरुआती विकेट गंवा दिया था. इसके बाद इमाम उल हक ने कप्तान शान मसूद के साथ दूसरे विकेट के लिए 161 रन की साझेदारी करते हुए पाकिस्तानी टीम को संभाला. मसूद 147 गेंदों में एक छक्के और 9 चौकों के साथ 76 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि इमाम उल हक ने 153 गेंदों में 93 रन बनाए. इस पारी में एक छक्का और 7 चौके शामिल थे. पाकिस्तानी टीम ने 199 के स्कोर पर इमाम का विकेट गंवाया. इसी स्कोर पर सऊद शकील (0) और बाबर आजम (23) भी चलते बने.

यहां से मोहम्मद रिजवान ने सलमान आगा के साथ छठे विकेट के लिए 163 रन जोड़ते हुए टीम को 350 के पार पहुंचाया. रिजवान पाकिस्तानी पारी में 75 रन जोड़कर पवेलियन लौटे, जबकि सलमान आगा ने 145 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 93 रन जुटाए. पाकिस्तान के चार बल्लेबाज इस पारी में अपना खाता भी नहीं खोल सके. वहीं, कुल 6 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे. साउथ अफ्रीकी की ओर से सेनुरन मुथुसामी के अलावा प्रेनेलन सुब्रायन ने 2 विकेट निकाले. कगिसो रबाडा और सिमोन हार्मर को एक-एक विकेट मिला.