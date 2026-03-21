6 खिलाड़ी और उनके एजेंट चला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट? पीसीबी पर लगे संगीन आरोप, पूर्व क्रिकेटर ने किया तीखा हमला

Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान क्रिकेट में उम्मीदों, निराशा और फिर आंतरिक कलह का जाना-पहचाना दौर एक बार फिर पूरी ताकत के साथ लौट आया है. मैदान पर टीम के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अब बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच का विवाद गहरा गया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 'सुपर 8' चरण से बाहर होने के तुरंत बाद बांग्लादेश से मिली 1-2 की वनडे सीरीज हार ने आग में घी का काम किया है. इस विफलता ने पूर्व सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद को एक उग्र प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया है, जिन्होंने सीधे तौर पर सिस्टम की खामियों को उजागर किया है.

शहजाद की आलोचना चयन प्रक्रिया या कप्तानी पर होने वाले सामान्य हमलों से कहीं आगे है. उनका मुख्य तर्क यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पिछले कई सालों में खिलाड़ियों के एक छोटे से समूह को राष्ट्रीय टीम और पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) का 'चेहरा' बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी. शहजाद के अनुसार, बोर्ड ने इन 6-8 लड़कों के लिए जो स्तर तैयार किया था, वे खिलाड़ी वास्तव में उस स्तर के हैं ही नहीं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर सवाल उठाया कि क्या ये वही चेहरे हैं जो पाकिस्तान की किस्मत बदलने का दावा करते थे?

निजी पार्टियों और विज्ञापनों को प्राथमिकता दी गई?

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बोर्ड पर तीखा हमला करते हुए शहजाद ने कहा कि पीसीबी ने इन खिलाड़ियों को हर तरह की स्पॉन्सरशिप दी, उन्हें प्रमोट किया और उन पर बेहिसाब पैसा खर्च किया. बोर्ड ने टीम की पूरी कमान इन चुनिंदा लड़कों और उनके एजेंटों के हवाले कर दी है. शहजाद ने कड़े शब्दों में आरोप लगाया, ''इन लोगों ने जो आग लगाई है, उसमें सिर्फ इन्होंने मजे किए हैं. पार्टियां की हैं और अपनी जेबें भरी हैं.'' उनके अनुसार, इस 'स्टार कल्चर' ने पाकिस्तान को जीत दिलाने के बजाय केवल खिलाड़ियों के व्यावसायिक मूल्य और उनकी छवि को चमकाने का काम किया है, जिसमें जवाबदेही पूरी तरह गायब है.

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'स्टार' खिलाड़ियों में अपनी हार स्वीकार करने का साहस है?

शहजाद ने केवल बोर्ड ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के व्यवहार पर भी कड़ा प्रहार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार की निराशाजनक हार के बाद भी ये खिलाड़ी अपनी विफलता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं.। शहजाद ने कहा, ''आज भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अपनी गलती मानें. इसके बजाय वे आज भी 'ब्लेम गेम' खेल रहे हैं.'' उन्होंने आगे कहा कि इन खिलाड़ियों का अहंकार अभी भी नहीं टूटा है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इतना कमजोर हो चुका है कि वह इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है.

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पीसीबी पर लगाए आरोप

शहजाद का मानना है कि अब समस्या केवल खराब प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि यह है कि पीसीबी उस समूह पर अपना अधिकार खो चुका है जिसे उसने खुद सशक्त बनाया था. उन्होंने कहा कि जब भी किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन पर सवाल उठते हैं, तो बोर्ड कहानियों को घुमाना शुरू कर देता है. शहजाद का कहना है, ''मैंने अपनी जिंदगी में इतना कमजोर पीसीबी कभी नहीं देखा. बोर्ड निर्णय लेने के मामले में अपने खिलाड़ियों के सामने घुटने टेकता नजर आ रहा है.'' उनका तर्क है कि पाकिस्तान क्रिकेट की गहरी समस्या उस तंत्र में है जो सितारों की मार्केटिंग तो करता है, लेकिन अपनी दिशा और अनुशासन खो चुका है.