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Hindi Newsक्रिकेटदबंग, अल्फा मेल और.. गौतम पर लगे दादागीरी के गंभीर आरोप, पूर्व क्रिकेटर के बयान से खलबली

दबंग, अल्फा मेल और.. गौतम पर लगे 'दादागीरी' के गंभीर आरोप, पूर्व क्रिकेटर के बयान से खलबली

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अपने व्यवहार को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. उनका रवैया सख्त और खरा है. चाहे क्रिकेट करियर हो या रिटायरमेंट के बाद गंभीर बड़ी-बड़ी कंट्रोवर्सी में नजर आए हैं. इनमें से सबसे प्रख्यात लड़ाई विराट कोहली के साथ हुई थी. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने गंभीर को 'अल्फा मेल' बताकर खलबली मचा दी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 07, 2026, 12:50 PM IST
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Gautam Gambhir
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टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अपने व्यवहार को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. उनका रवैया सख्त और खरा है. चाहे क्रिकेट करियर हो या रिटायरमेंट के बाद गंभीर बड़ी-बड़ी कंट्रोवर्सी में नजर आए हैं. इनमें से सबसे प्रख्यात लड़ाई विराट कोहली के साथ हुई थी. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने गंभीर को 'अल्फा मेल' बताकर खलबली मचा दी है. पूर्व क्रिकेटर ने गंभीर के व्यवहार को लेकर पूरी पोल खोली और उनपर धमकाने के भी आरोप लगा दिए हैं. 

कौन है ये पूर्व क्रिकेटर?

गौतम गंभीर के व्यवहार को लेकर डंके की चोट पर अतुल वासन ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने विकी लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में कहा, 'मैं उन्हें तब से निजी तौर पर जानता हूं जब वह बच्चे थे. मेरे भी उनके साथ कुछ मसले रहे हैं. उनके साथ तो बस यही चलता है या तो मेरी बात मानो, या फिर रास्ता नापो. वह ऐसे ही हैं और वह बहुत ज़्यादा धमकाते थे, यहां तक कि दिल्ली क्रिकेट में भी.'

गंभीर को बताया घमंडी 

उन्होंने आगे कहा, 'उनका स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा है. वह एक अमीर परिवार से आते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बुद्धिमान भी हैं, लेकिन उनका अहंकार एक अलग ही स्तर पर है. उन्हें लगता है कि अगर वह सुबह के समय भी कह दें कि रात है, तो लोग उसे रात ही मान लेंगे. मेरी बात मानो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो तुम मेरी 'हिट लिस्ट' में आ जाओगे. वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में बहुत कुछ हासिल किया है और उनके इसी स्वभाव ने उन्हें क्रिकेट में आगे बढ़ने में मदद भी की है.'

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विराट से लड़ाई का जिक्र

वासन ने विराट के साथ लड़ाई का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'वह जिस तरह के खिलाड़ी बने, उसकी वजह उनका स्वभाव है. जब तक वह लड़ते नहीं थे, तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते थे. शायद वह घर जाकर अपनी खिड़की से भी लड़ते होंगे. लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि अब जब वह रिटायर हो चुके हैं, तो उन्हें इस आदत से कब बाहर निकलना चाहिए. यही वजह है कि वह विराट कोहली से भिड़ रहे हैं. दिल्ली वाली अति-आक्रामकता और एक 'अल्फा-मेल' (दबंग) जैसी शख्सियत

टीम इंडिया में छाई होगी बेचैनी

वासन ने टीम इंडिया को लेकर कहा, 'मुझे यकीन है कि सभी खिलाड़ी बहुत खुश नहीं होंगे. कोई न कोई ज़रूर बेचैन होगा. ऐसा होता है निजी पसंद-नापसंद, और वह भी इतनी मजबूत शख्सियत के साथ. निजी पसंद-नापसंद के साथ और उन्हें सख्ती से हांकते हुए. अगर आप जीतते रहते हैं, तो सब ठीक है. लेकिन अगर आप हारते हैं, तो आपको आलोचना सुननी पड़ेगी. मैं उनमें से एक-दो को जानता हूं. वे खुलकर कुछ नहीं कहेंगे. मैं इस शो में उनके नाम नहीं बता सकता. हर कोई जानता है कि क्या चल रहा है. लेकिन उन खिलाड़ियों को किनारे करने के बाद भी, अगर आप जीतते हैं, तो आपकी ही चलती है. यह एक टीम स्पोर्ट है. कोई भी खिलाड़ी की बात नहीं सुनेगा. अगर कोच इन सब के बाद भी जीतता है तो कोच सही है और खिलाड़ी गलत.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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