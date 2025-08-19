बाबर-रिजवान के 'जख्मों' पर PCB ने ठोकी कील, पहले टी20 टीम से किया बाहर, अब इस ऐलान से उड़ाए होश
Advertisement
trendingNow12888304
Hindi Newsक्रिकेट

बाबर-रिजवान के 'जख्मों' पर PCB ने ठोकी कील, पहले टी20 टीम से किया बाहर, अब इस ऐलान से उड़ाए होश

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लगातार झटके दे रहा है. हाल ही में पीसीबी ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान किया, जिसमें बाबर और रिजवान का नाम नहीं था. अब बोर्ड ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों बल्लेबाजों को डिमोट कर दिया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाबर-रिजवान के 'जख्मों' पर PCB ने ठोकी कील, पहले टी20 टीम से किया बाहर, अब इस ऐलान से उड़ाए होश

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्रिकेट में लगातार सेटबैक देखने को मिल रहा है. हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान किया, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली. सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम यह टूर्नामेंट खेलेगी. अब पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया, जिसमें इन दोनों बल्लेबाजों को डिमोट कर दिया गया है.

PCB ने फिर दिया बाबर-रिजवान को झटका

पीसीबी ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को उनके ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट से हटाने का बड़ा फैसला लिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वह लंबे समय से टॉप कैटेगरी में शामिल रहे हैं. पिछली बार भी वह ग्रेड ए का हिस्सा थे, लेकिन 2025-2026 के लिए जारी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाबर आजम और रिजवान को डिमोट कर दिया गया है. दोनों खिलाड़ियों को ग्रेड बी में जगह दी गई है. नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुल 30 खिलाड़ियों को जगह दी गई है.

ये भी पढ़ें: एशिया कप में गंभीर-सूर्यकुमार लेंगे बड़ा फैसला, गिल के लिए इस विस्फोटक बल्लेबाज को देनी होगी 'कुर्बानी'!

इतना ही नहीं बोर्ड ने ग्रेड ए में एक भी खिलाड़ी का नाम नहीं रखा है. पाकिस्तान इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है. पाकिस्तान की टीम 2023 और 2024 वर्ल्ड कप जैसे वैश्विक टूर्नामेंटों के ग्रुप स्टेज में ही टीम बाहर हो गई थी. हाल के दिनों में टीम ने कई कप्तान और कोचिंग स्टाफ में बदलाव देखे हैं. इसके बावजूद टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है.

5 खिलाड़ियों का प्रमोशन

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 खिलाड़ियों को प्रमोट किया है. पिछली बार सी ग्रेड का हिस्सा रहे अबरार अहमद, हारिस रऊफ, सलमान अली आगा, सैम अयूब और शादाब खान को ग्रेड बी में शामिल किया गया है. बोर्ड ने 12 नए खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है. ये खिलाड़ी अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफयान मोकिम हैं. सभी पहली बार कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बने हैं.

ये भी पढ़ें: सेलेक्टर्स से टीम इंडिया के चयन में हो गया ब्लंडर? कहीं हाथ से फिसल न जाए एशिया कप की ट्रॉफी!

पाकिस्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट (2025-26) में शामिल खिलाड़ी

ग्रेड B (10 खिलाड़ी)
अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी.

ग्रेड C (10 खिलाड़ी)
अब्दुल्लाह शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील.

ग्रेड D (10 खिलाड़ी)
अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद और सुफियान मुकीम.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Babar AzamMohammad RizwanPCB

Trending news

मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
एक ट्वीट डिलीट होते ही राहुल गांधी पर फायर हो गई भाजपा, वोट चोरी के दावों पर ट्विस्ट
BJP news
एक ट्वीट डिलीट होते ही राहुल गांधी पर फायर हो गई भाजपा, वोट चोरी के दावों पर ट्विस्ट
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
jammu kashmir news
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
Srinagar
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
Supreme Court News
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
ISRO
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
Gujarat
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
Betting Apps
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
;