बाबर-रिजवान के 'जख्मों' पर PCB ने ठोकी कील, पहले टी20 टीम से किया बाहर, अब इस ऐलान से उड़ाए होश

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्रिकेट में लगातार सेटबैक देखने को मिल रहा है. हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान किया, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली. सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम यह टूर्नामेंट खेलेगी. अब पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया, जिसमें इन दोनों बल्लेबाजों को डिमोट कर दिया गया है.

PCB ने फिर दिया बाबर-रिजवान को झटका

पीसीबी ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को उनके ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट से हटाने का बड़ा फैसला लिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वह लंबे समय से टॉप कैटेगरी में शामिल रहे हैं. पिछली बार भी वह ग्रेड ए का हिस्सा थे, लेकिन 2025-2026 के लिए जारी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाबर आजम और रिजवान को डिमोट कर दिया गया है. दोनों खिलाड़ियों को ग्रेड बी में जगह दी गई है. नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुल 30 खिलाड़ियों को जगह दी गई है.

ये भी पढ़ें: एशिया कप में गंभीर-सूर्यकुमार लेंगे बड़ा फैसला, गिल के लिए इस विस्फोटक बल्लेबाज को देनी होगी 'कुर्बानी'!

इतना ही नहीं बोर्ड ने ग्रेड ए में एक भी खिलाड़ी का नाम नहीं रखा है. पाकिस्तान इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है. पाकिस्तान की टीम 2023 और 2024 वर्ल्ड कप जैसे वैश्विक टूर्नामेंटों के ग्रुप स्टेज में ही टीम बाहर हो गई थी. हाल के दिनों में टीम ने कई कप्तान और कोचिंग स्टाफ में बदलाव देखे हैं. इसके बावजूद टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है.

5 खिलाड़ियों का प्रमोशन

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 खिलाड़ियों को प्रमोट किया है. पिछली बार सी ग्रेड का हिस्सा रहे अबरार अहमद, हारिस रऊफ, सलमान अली आगा, सैम अयूब और शादाब खान को ग्रेड बी में शामिल किया गया है. बोर्ड ने 12 नए खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है. ये खिलाड़ी अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफयान मोकिम हैं. सभी पहली बार कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बने हैं.

ये भी पढ़ें: सेलेक्टर्स से टीम इंडिया के चयन में हो गया ब्लंडर? कहीं हाथ से फिसल न जाए एशिया कप की ट्रॉफी!

पाकिस्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट (2025-26) में शामिल खिलाड़ी

ग्रेड B (10 खिलाड़ी)

अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी.

ग्रेड C (10 खिलाड़ी)

अब्दुल्लाह शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील.

ग्रेड D (10 खिलाड़ी)

अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद और सुफियान मुकीम.