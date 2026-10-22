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दादा को हाई कोर्ट से झटका: फिल्म 'दूसरा' को मिली हरी झंडी, सौरव गांगुली की अर्जी क्यों ठुकराई गई?

सौरव गांगुली को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ने शुक्रवार को रिलीज होने जा रही फिल्म 'दूसरा' पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 22, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 11:25 PM IST
दादा को हाई कोर्ट से झटका: फिल्म 'दूसरा' को मिली हरी झंडी, सौरव गांगुली की अर्जी क्यों ठुकराई गई?
Image Credit: सौरव गांगुली को हाई कोर्ट से झटका

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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