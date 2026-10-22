दादा को हाई कोर्ट से झटका: फिल्म 'दूसरा' को मिली हरी झंडी, सौरव गांगुली की अर्जी क्यों ठुकराई गई?

हालांकि, सौरव गांगुली की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि फिल्म से उनके मुवक्किल के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है. उन्होंने अदालत को बताया कि फिल्म 'दूसरा' के निर्माण के लिए गांगुली से न तो कोई लाइसेंस लिया गया और न ही उनकी मंजूरी हासिल की गई. वकील ने यह भी कहा कि गांगुली के जीवन पर आधारित एक बायोपिक पहले से निर्माणाधीन है. वकील ने कहा कि फिल्म का प्रचार सौरव गांगुली के नाम पर किया जा रहा है.