'वैसलीन का इस्तेमाल...' पाकिस्तानी क्रिकेटर ने टीम इंडिया पर लगाए गंभीर आरोप, खौल उठेगा भारतीय फैंस का खून

Shabbir Ahmed Cricketer: एक यादगार इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के अधिकांश सदस्य देश लौट आए हैं. शुभमन गिल की टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में कमाल कर दिया और इंग्लैंड को जीतने नहीं दिया. इस युवा टीम को लेकर बहुत आशंका थी. विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन जैसे बड़े नामों के बिना इंग्लैंड से सकारात्मक परिणाम के साथ लौटना खास है. टीम ने पहले तीन टेस्ट के बाद 2-1 से पिछड़ने के बावजूद 2-2 से ड्रॉ करके आलोचकों को गलत साबित कर दिया. हालांकि, टीम इंडिया की सफलता कुछ लोगों को नहीं पच रही है. इनमें पाकिस्तानी तो सबसे आगे हैं.

ओवल में मचाई सनसनी

पांचवें टेस्ट का अंतिम दिन रोमांच सातवें आसमान पर था. इंग्लैंड को एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी जीतने के लिए सिर्फ 35 रनों की जरूरत थी, जबकि भारत को सीरीज ड्रॉ करने के लिए चार विकेट चाहिए थे. तेज गेंदबाजी जोड़ी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने दिल खोलकर गेंदबाजी की और भारत ने छह रन से जीत दिलाई. यह भारत के के टेस्ट इतिहास में सबसे कम जीत का अंतर था.

ये भी पढ़ें: ​सिर पर पहना कांटों का ताज...फिर झेली आलोचना, अब रोहित शर्मा-अनिल कुंबले से बेहतर शुभमन गिल का रिकॉर्ड

पाकिस्तानी का शर्मनाक आरोप

इस शानदार मैच के दौरान पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शब्बीर अहमद खान ने भारतीयों पर बॉल-टैम्परिंग का आरोप लगाया. पाकिस्तान के लिए 10 टेस्ट और 32 वनडे खेलने वाले इस क्रिकेटर ने ऐसी बात कह दी, जिसके लिए वह ट्रोल हो गए. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''मुझे लगता है कि भारत ने वैसलीन का इस्तेमाल किया. 80 से अधिक ओवर के बाद भी गेंद नई जैसी चमक रही थी. अंपायर को जांच के लिए इस गेंद को लैब भेजना चाहिए.'' इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर शब्बीर की जोरदार आलोचना हुई.

I think

India used Vaseline

After 80 + over

Ball still shine like new

Umpire should send this ball to lab for examine — Shabbir Ahmed Khan (@ShabbirTestCric) August 4, 2025

Shabbir please no conspiracy theories now it's not the time for that. — Tyrelle Audain (The Cricket Rockstar Divo) (@tjaudain) August 4, 2025

ये भी पढ़ें: इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ...फिर भी गौतम गंभीर को टेस्ट से क्यों करना चाहिए बर्खास्त? ये रहे 5 बड़े कारण

सचिन ने की सिराज की तारीफ

इस बीच, 5वें भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट के बारे में बात करते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा कि उन्हें मोहम्मद सिराज का रवैया पसंद है. उन्होंने कहा कि इस तेज गेंदबाज को वह श्रेय नहीं मिलता जिसके वह हकदार हैं. ओवल में पांचवें दिन सिराज ने 5-104 का सनसनीखेज प्रदर्शन किया. इंग्लैंड के पास सिराज की सटीकता का कोई जवाब नहीं था. तेंदुलकर ने अपने रेडिट अकाउंट पर एक वीडियो में कहा, ''अविश्वसनीय. शानदार रवैया. मुझे उनका रवैया पसंद है. मुझे उनके पैरों में स्प्रिंग पसंद है. एक तेज गेंदबाज के लिए इस तरह लगातार आपके चेहरे पर रहना, कोई भी बल्लेबाज इसे पसंद नहीं करेगा. जिस तरह का रवैया उन्होंने आखिरी दिन तक बनाए रखा; मैं कमेंटेटरों को यह भी कहते हुए सुन सकता था कि उन्होंने सीरीज में 1,000 से अधिक गेंदें फेंकने के बाद आखिरी दिन 90 मील प्रति घंटे (145 किमी प्रति घंटे) के आसपास गेंदबाजी की. यह उनका साहस और बड़ा दिल दिखाता है.''