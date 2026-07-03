Women's T20 World Cup: पहले फेंकी सबसे तेज गेंद...फिर बनाया अनोखी फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 37 साल की गेंदबाज ने रचा इतिहास

Women's T20 World Cup 2026: इन दिनों इंग्लैंड की सरजमीं पर महिला टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खिताबी जंग होनी है. इस फाइनल से ठीक पहले हुए दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की स्टार तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने इतिहास रच दिया है. वह आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 50 विकेट का आंकड़ा छूने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज बन गई हैं.
शबनीम इस्माइल ने टूर्नामेंट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विकेटों का अर्धशतक पूरा किया. वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक कोई भी गेंदबाज इस टूर्नामेंट के इतिहास में इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकी थी. अपनी एक्सप्रेस स्पीड और सटीक लाइन-लेंथ के लिए मशहूर इस्माइल ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.
इंग्लैंड के खिलाफ हुए दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 40 रनों से हार मिली, लेकिन इस मैच में शबनीम इस्माइल ने 4 ओवर में 2 विकेट लिए और टी20 विश्व कप में अपने विकेटों का आंकड़ा 51 पहुंचा दिया.
51 - शबनीम इस्माइल (SA)*
48 - मेगन शुट्ट (AUS)
44 - एलिस पेरी (AUS)
41 - अन्या श्रबसोल (ENG)
39 - मारिज़ैन कैप (SA)
संन्यास के बाद भी लीग क्रिकेट और बड़े मंचों पर अपनी छाप छोड़ने वाली शबनीम इस्माइल के नाम महिला क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं. वह न केवल टी20 वर्ल्ड कप में सबसे सफल गेंदबाज बन गई हैं, बल्कि महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम दर्ज है. शबनीम ने 122.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह गेंद फेंकी थी, जो इस वर्ल्ड कप की सबसे तेज गेंद है. उन्होंने यह गेंद भारत के खिलाफ ग्रुप मैच में डाली थी, जिस पर स्टार ओपनर शेफाली वर्मा आउट हुई थीं.
शबनीम इस्माइल ने साल 2009 के टी20 विश्व कप में डेब्यू किया था. इसके बाद वह 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2023 और अब 2026 के टी20 विश्व कप में खेल रही हैं. यह उनका 9वां टी20 विश्व कप है.
दाएं हाथ की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज महिला क्रिकेटरों में शुमार हैं. उन्होंने 2007 में डेब्यू किया था और तब से लेकर अब तक खेल रही हैं. 127 वनडे में 191 विकेट ले चुकी हैं, जबकि 119 टी20I मैचों में कुल 131 बल्लेबाजों को आउट कर चुकी हैं. एकमात्र टेस्ट में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं. वह दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं.
यह वही शबनीम इस्माइल हैं, जिनके नाम महिला क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड दर्ज है. वह पहली गेंदबाज थीं, जिन्होंने महिला क्रिकेट में 130 kmph का बैरियर तोड़ा था. उन्होंने महिला प्रीमियर लीग 2024 (WPL 2024) में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 132.1 kmph की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, जो एक विश्व रिकॉर्ड भी है.