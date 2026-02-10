Advertisement
trendingNow13105047
Hindi Newsक्रिकेट8 ओवर 8 विकेट... बल्लेबाजों के लिए काल बना 37 साल ये अनजान गेंदबाज, पाकिस्तान को दिया 440 वोल्ट का झटका

8 ओवर 8 विकेट... बल्लेबाजों के लिए काल बना 37 साल ये अनजान गेंदबाज, पाकिस्तान को दिया 440 वोल्ट का झटका

Shadley van Schalkwyk: यूएसए के अनुभवी गेंदबाज शेडली वैन शाल्कविक ने भारत के खिलाफ मैच में एक ओवर में 3 विकेट झटके थे. पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने एक ओवर में 2 विकेट चटकाया. दिलचस्प बात ये है कि दोनों बार उन्होंने पारी के छठे ओवर में ये कमाल किया. 37 साल के तेज गेंदबाज ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 8 ओवर डाले हैं और सिर्फ 50 रन देकर 8 विकेट चटकाए हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 10, 2026, 09:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 ओवर 8 विकेट... बल्लेबाजों के लिए काल बना 37 साल ये अनजान गेंदबाज, पाकिस्तान को दिया 440 वोल्ट का झटका

Shadley van Schalkwyk: वैसे तो T20 क्रिकेट में अक्सर बल्लेबाजों की बात होती है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका का एक गेंदबाज शानदार प्रदर्शन के कारण सुर्खियों में है. हम बात कर रहे हैं तेज गेंदबाज शेडली वैन शाल्कविक की, जो 37 साल की उम्र में बल्लेबाजों के लिए काल बने हुए हैं. मंगलवार को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शाल्कविक ने 4 विकेट लेकर सनसनी मचा दी. इससे पहले उन्होंने भारत के खिलाफ भी 4 विकेट लेकर महफिल लूटी थी और एक समय के लिए करोड़ों भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा दी थी.

यूएसए के अनुभवी गेंदबाज शेडली वैन शाल्कविक ने भारत के खिलाफ मैच में एक ओवर में 3 विकेट झटके थे. पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने एक ओवर में 2 विकेट चटकाया. दिलचस्प बात ये है कि दोनों बार उन्होंने पारी के छठे ओवर में ये कमाल किया. 37 साल के तेज गेंदबाज ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 8 ओवर डाले हैं और सिर्फ 50 रन देकर 8 विकेट चटकाए हैं.

8 ओवर में 8 विकेट लेकर मचाई सनसनी

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शेडली वैन शाल्कविक ने 4 ओवर के स्पेल में 25 रन देकर 4 विकेट चटकाए. दाएं हाथ के पेसर ने सैम अयूब, पाक कप्तान सलमान आगा, शादाब खान और फहीम अशरफ का शिकार किया. वो इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. वहीं, इस मैच में 25 रन देकर 4 विकेट लेते ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया.

अमेरिका के सामने 191 रनों का लक्ष्य

कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रनों का स्कोर खड़ा किया. ओपनर साहिबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 73 रनों की कीमती पारी खेली. बाबर आजम ने भी 46 रन बनाए. आखिरी ओवरों में ऑलराउंडर शादाब खान ने महज 12 गेंदों पर 30 रन बनाकर पाकिस्तान को अच्छे टोटल तक पहुंचा दिया.

PAK vs USA: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, उस्मान तारिक, अबरार अहमद

अमेरिका (प्लेइंग इलेवन): एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), शयान जहांगीर, मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वैन शल्कविक, एहसान आदिल, सौरभ नेत्रावलकर

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Pak vs Usa

Trending news

सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
Punjab
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
om birla
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
Who is Malegaon New Mayor
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
Humayun Kabir
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
Assam CM
कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
Manoj Naravane
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
om birla
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- नहीं बनने देंगे; नेताओं में सिर फुटव्वल
Babri Masjid
हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- नहीं बनने देंगे; नेताओं में सिर फुटव्वल
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
Mohan Bhagwat
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज