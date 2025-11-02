Advertisement
शतक चूकीं तो क्या... फाइनल में इतिहास रच गईं वाइल्ड कार्ड शेफाली, बनाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

शेफाली वर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में शतक से चूक गईं. यह ओपनर बल्लेबाज 87 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुई. भले ही शेफाली को शतक की कसक रह गई, लेकिन इस पारी के दौरान उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए शेफाली ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 02, 2025, 10:56 PM IST
महिला वर्ल्ड कप में वाइल्ड कार्ड एंट्री स्टार भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा ने फाइनल में कमाल की बैटिंग की. साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवी मुंबई में इस युवा बल्लेबाज ने ओपनिंग करते हुए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. हालांकि, वह शतक से चूक गईं. शेफाली 87 रन बनाकर कैच दे बैठीं. भले ही शेफाली को शतक की कसक रह गई, लेकिन इस पारी के दौरान उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. शेफाली ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है. उन्होंने वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ा.

शेफाली ने बनाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, शेफाली ने जैसे ही अर्धशतक पूरा किया, वह वनडे वर्ल्ड कप (पुरुष या महिला) के इतिहास में यह कारनामा करने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बन गईं. शेफाली ने 21 साल और 278 दिन की उम्र में यह वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में अर्धशतक बनाया. शेफाली ने ऑस्ट्रेलिया की जेसिक डफिन का रिकॉर्ड तोड़ा. जेसिका ने 2013 महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में 23 साल 235 दिन की उम्र में फिफ्टी बनाई थी.

वीरेंद्र सहवाग को भी छोड़ा पीछे

शेफाली वर्मा ने पूर्व भारतीय दिग्गज ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को भी पीछे छोड़ दिया. वीरेंद्र सहवाग वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में अर्धशतक लगाने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी थे, लेकिन अब यह रिकॉर्ड भी शेफाली वर्मा ने नाम कर लिया है. सहवाग ने 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 साल और 154 दिन की उम्र में ऐसा किया था. सहवाग वनडे वर्ल्ड कप (पुरुष या महिला) में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज थे, लेकिन अब वह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं.

वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज (पुरुष या महिला)

शेफाली वर्मा (भारत) - 21 साल 278 दिन, महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025
जेसिका डफिन (ऑस्ट्रेलिया) - 23 साल 235 दिन, महिला वनडे वर्ल्ड कप 2013
वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 24 साल 154 दिन, पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2003

वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा पुरुष बल्लेबाज 

वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 24 साल 154 दिन, वर्ल्ड कप 2023
स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) - 25 साल 300 दिन, वर्ल्ड कप 2015 
डेविड बून (ऑस्ट्रेलिया) - 26 साल 314 दिन, वर्ल्ड कप 1987

वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा महिला बल्लेबाज 

शेफाली वर्मा (भारत) - 21 साल 278 दिन, वर्ल्ड कप 2025 
जेसिका डफिन (ऑस्ट्रेलिया) - 23 साल 235 दिन, वर्ल्ड कप  2013
नैट साइवर ब्रंट (इंग्लैंड) - 24 साल 337 दिन, वर्ल्ड कप 2017

शेफाली की हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री

बता दें कि शेफाली वर्मा इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थीं. वह प्रतिका रावल के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में आईं, जिन्हें सेमीफाइनल से पहले चोटिल होकर बाहर होना पड़ा था. शेफाली सालभर से भारतीय वनडे टीम सेटअप से बाहर हैं. सेमीफाइनल मैच से पहले आखिरी बार उन्होंने 2024 अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे खेला था. हालांकि, अचानक टीम में मिली एंट्री को इस बल्लेबाज ने दोनों हाथों से लपका और फाइनल में एक ऐसी पारी खेली, जो भारत की पहली वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभा सकती है.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

