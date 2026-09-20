12 चौके-छक्के, 49 गेंद पर 100 रन... शेफाली वर्मा की आंधी में तबाह हुआ बांग्लादेश, इस दुर्लभ क्लब में मारी एंट्री

Asian Games 2026 Cricket: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है. रविवार (20 सितंबर) को बांग्लादेश के खिलाफ हुए सेमीफाइनल को 114 रनों से जीतकर टीम इंडिया ने फाइनल का टिकट कटवा लिया है. एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम ने सिल्वर मेडल तो पक्का कर लिया है, लेकिन उनकी नजर गोल्ड पर होगी. फाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होगा. बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में स्टार ओपनर शेफाली वर्मा ने बल्ले से तबाही मचाकर महफिल लूट ली. दाएं हाथ की विस्फोटक बल्लेबाज ने महज 49 गेंदों पर धमाकेदार शतक जड़ा. 204.08 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए शेफाली ने 9 छक्के और 3 चौके जड़े.
निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में बांग्लादेश की महिला टीम 81 रनों पर ढेर हो गई. साफ-साफ कहें तो बांग्लादेश की टीम शेफाली वर्मा के आंकड़े को भी पार नहीं कर सकी और इसके साथ ही शेफाली ने दुर्लभ क्लब में एंट्री मार ली है.
बांग्लादेश की महिला टीम भारत से 114 रन और शेफाली वर्मा से 19 रन दूर रह गई. शेफाली ने T20I में विरोधी टीमों से ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम शामिल कर लिया है. वो इस स्पेशल क्लब में एंट्री मारने वाली पांचवीं भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं. उनसे पहले हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना ने ये खास कारनामा किया था.
हरमनप्रीत कौर (77) बनाम BAN-W (72/8), सिलहट, 2014
मिताली राज (97*) और हरमनप्रीत कौर (32) बनाम MAS-W (27), कुआलालंपुर, 2018
जेमिमा रोड्रिग्स (75*) बनाम UAE-W (74/4), सिलहट (अकादमी), 2022
स्मृति मंधाना (124) बनाम HKG-W (56), दुबई, 2026
शेफाली वर्मा (100*) बनाम BAN-W (81), निशिन, 2026
एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम से होगा, जिन्होंने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया. कुछ दिन पहले हुए महिला एशिया कप 2026 में भी ये कहानी हुई थी. बांग्लादेश को हराकर भारत ने फाइनल का टिकट कटवाया, जबकि श्रीलंका ने पाकिस्तान को रौंदकर फाइनल में जगह बनाई थी. एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा था. देखना दिलचस्प होगा कि चमारी अथापथु की अगुआई वाली टीम भारत से बदला लेने में कामयाब होगी या एक बार फिर हरमन एंड कंपनी गोल्ड मेडल पर कब्जा करेगी. दोनों टीमों के बीच मंगलवार, 22 सितंबर को गोल्ड मेडल मैच खेला जाएगा. हारने वाली टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा.