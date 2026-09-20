12 चौके-छक्के, 49 गेंद पर 100 रन... शेफाली वर्मा की आंधी में तबाह हुआ बांग्लादेश, इस दुर्लभ क्लब में मारी एंट्री

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम से होगा, जिन्होंने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया. कुछ दिन पहले हुए महिला एशिया कप 2026 में भी ये कहानी हुई थी. बांग्लादेश को हराकर भारत ने फाइनल का टिकट कटवाया, जबकि श्रीलंका ने पाकिस्तान को रौंदकर फाइनल में जगह बनाई थी. एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा था. देखना दिलचस्प होगा कि चमारी अथापथु की अगुआई वाली टीम भारत से बदला लेने में कामयाब होगी या एक बार फिर हरमन एंड कंपनी गोल्ड मेडल पर कब्जा करेगी. दोनों टीमों के बीच मंगलवार, 22 सितंबर को गोल्ड मेडल मैच खेला जाएगा. हारने वाली टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा.