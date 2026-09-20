Add Zee Business As A Preferred Source
App

12 चौके-छक्के, 49 गेंद पर 100 रन... शेफाली वर्मा की आंधी में तबाह हुआ बांग्लादेश, इस दुर्लभ क्लब में मारी एंट्री

Asian Games 2026 Cricket: निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में बांग्लादेश की महिला टीम 81 रनों पर ढेर हो गई. साफ-साफ कहें तो बांग्लादेश की टीम शेफाली वर्मा के आंकड़े को भी पार नहीं कर सकी और इसके साथ ही शेफाली ने दुर्लभ क्लब में एंट्री मार ली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 20, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:18 PM IST
12 चौके-छक्के, 49 गेंद पर 100 रन... शेफाली वर्मा की आंधी में तबाह हुआ बांग्लादेश, इस दुर्लभ क्लब में मारी एंट्री
Image Credit: शेफाली वर्मा की आंधी में तबाह हुआ बांग्लादेश, इस दुर्लभ क्लब में मारी एंट्री (BCCI WOMEN/X)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘कौन सी सजा मिली कि सरकार से बाहर हो गए?’ बालोद में भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा
2
3
4
5