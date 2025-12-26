Advertisement
शेफाली वर्मा ने तोड़ा जेमिमा का 3 साल पुराना रिकॉर्ड, श्रीलंका के खिलाफ हासिल किया खास मुकाम

India vs Sri Lanka Shafali Verma: भारत की विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे मैच में जोरदार अर्धशतक लगाया. उन्होंने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में शुक्रवार (26 दिसंबर) को लंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 26, 2025, 11:17 PM IST
India vs Sri Lanka Shafali Verma: भारत की विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे मैच में जोरदार अर्धशतक लगाया. उन्होंने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में शुक्रवार (26 दिसंबर) को लंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी. शेफाली ने 79 रन की नाबाद पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया. वह श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गईं.

जेमिमा का रिकॉर्ड ध्वस्त

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. श्रीलंका ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 112 रन बनाए. टीम इंडिया ने 13.2 ओवरों में 2 विकेट पर 115 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया. शेफाली ने 42 गेंद पर नाबाद 79 रन बनाए. उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए. शेफाली ने अपनी पारी के दौरान जेमिमा रोड्रिग्ज का रिकॉर्ड तोड़ दिया. जेमिमा ने 1 अक्टूबर 2022 को सिलहट में इस टीम के विरुद्ध 53 गेंदों में 76 रन की पारी खेली थी. इस दौरान जेमिमा ने 1 छक्का और 11 चौके लगाए थे.

T20I में भारत बनाम श्रीलंका महिला मैच में सबसे बड़ा स्कोर

79* - शेफाली वर्मा, तिरुवनंतपुरम, 2025
76 - जेमिमा रोड्रिग्ज, सिलहट, 2022
69* - जेमिमा रोड्रिग्स, विशाखापत्तनम, 2025
69* - शैफाली वर्मा, विशाखापत्तनम, 2025

ये भी पढ़ें: ​रेणुका सिंह-शेफाली वर्मा ने ढहा दी लंका... भारत की 'प्रचंड' जीत, टी20 सीरीज पर किया कब्जा

रेणुका और दीप्ति ने बरपाया कहर

श्रीलंका और भारत के बीच सीरीज के तीसरे टी20 मैच की बात करें तो श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर महज 112 रन बनाए.इस पारी में इमेशा दुलानी ने सर्वाधिक 27 रन जुटाए, जबकि हसिनी परेरा ने 25 रन टीम के खाते में जोड़े. भारत की तरफ से रेणुका सिंह ने 4 विकेट निकाले. वहीं, दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट हासिल किए.

ये भी पढ़ें: दीप्ति शर्मा ने की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय

शेफाली और हरमनप्रीत ने किया मैच फिनिश

इसके जवाब में भारत ने महज 13.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली.  टीम इंडिया के लिए शेफाली वर्मा के अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 21 रन बनाए. जेमिमा रोड्रिग्स 9 और स्मृति मंधाना 1 रन बनाकर आउट हुईं.  श्रीलंका की ओर से दोनों विकेट कविशा दिलहारी के हाथ लगे. भारत ने सीरीज का पहला मुकाबला 8 विकेट से जीता था. इसके बाद अगले मैच को 7 विकेट से अपने नाम करते हुए 2-0 से बढ़त बना ली थी. श्रीलंकाई टीम ने तीसरा मुकाबला हारने के साथ सीरीज भी गंवा दी है. अब शेष मैच 28 और 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के इसी मैदान पर आयोजित होंगे.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

India vs Sri LankaShafali Verma

