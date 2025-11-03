Advertisement
पिता को आया हार्ट अटैक, छुपाई थी टीम से बाहर होने की खबर, अब वर्ल्ड कप जिताकर बंद किया आलोचकों का मुंह

शेफाली वर्मा... टीम इंडिया की वह खिलाड़ी जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ICC वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल मैच से ठीक पहले भारतीय टीम में शामिल किया गया था. दरअसल, ओपनिंग बल्लेबाज प्रतीका रावल को वर्ल्ड कप के अंतिम लीग मैच के दौरान चोट लग गई थी, जिसके कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं.प्रतीका रावल की चोट शेफाली वर्मा के लिए वरदान साबित हुई.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 03, 2025, 10:34 AM IST
पिता को आया हार्ट अटैक, छुपाई थी टीम से बाहर होने की खबर, अब वर्ल्ड कप जिताकर बंद किया आलोचकों का मुंह

शेफाली वर्मा... टीम इंडिया की वह खिलाड़ी जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ICC वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल मैच से ठीक पहले भारतीय टीम में शामिल किया गया था. दरअसल, ओपनिंग बल्लेबाज प्रतीका रावल को वर्ल्ड कप के अंतिम लीग मैच के दौरान चोट लग गई थी, जिसके कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं.प्रतीका रावल की चोट शेफाली वर्मा के लिए वरदान साबित हुई और उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताकर ही दम लिया. शेफाली वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल मैच में अपने वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ 87 रनों की पारी खेली. शेफाली वर्मा ने इस दौरान 7 चौके और 2 छक्के लगाए. शेफाली वर्मा ने इसके अलावा 7 ओवर की गेंदबाजी की और 36 रन देकर 2 विकेट भी झटके.

पिता को आया हार्ट अटैक

शेफाली वर्मा को वर्ल्ड कप फाइनल मैच में उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. शेफाली वर्मा को नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम से बाहर किया गया था. शेफाली वर्मा को जब टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया था, तो उसके दो दिन पहले उनके पिता को हार्ट अटैक आया था. शेफाली वर्मा ने टीम से ड्रॉप होने की खबर अपने पिता को एक सप्‍ताह बाद सुनाई थी.

शेफाली वर्मा अपने आंसू नहीं रोक पाईं

शेफाली वर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बताया था, 'इससे उबरना आसान नहीं रहा है. मैं यह बात अपने पिता को इसलिए नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि टीम से बाहर होने से लगभग दो दिन पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. मैंने उनसे यह खबर तब तक छिपाई जब तक वे ठीक नहीं हो गए. वे अस्पताल में थे. मैंने उन्हें एक हफ्ते बाद बताया. पिताजी सब जानते हैं, कभी-कभी हम भी बचपन की अपनी खूबियां भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलते. उन्होंने मुझे बचपन के वर्कआउट और अभ्यास याद दिलाए.'

पिता ने फौरन ही वापसी की तैयारी शुरू करा दी

शेफाली के पिता संजीव को जब पता चला कि उनकी बेटी से ड्रॉप हो गई हैं तो उन्होंने फौरन ही वापसी की तैयारी शुरू करा दी. शेफाली वर्मा ने कहा, ‘मैंने इस दौरान लगातार ऐसी जगह काम किया है जहां गेंदें मेरी ताकत के हिसाब से नहीं आती हैं, मैं सिंगल कैसे लेती हूं, मैं स्ट्राइक कैसे रोटेट करती हूं, मैं अपनी पारी कैसे बनाती हूं, यह आखिरी चीज है जिस पर मैं लगातार काम करती रहती हूं. हर कोई मेरी ताकत जानता है, लेकिन लगातार लक्ष्य यह सीखना है कि पारी को बेहतर तरीके से कैसे बनाया जाए, ताकि मैं मानसिक रूप से समझदार बन सकूं.’

